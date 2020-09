Expresidente mexicano Felipe Calderón denuncia persecución de López Obrador

El expresidente mexicano Felipe Calderón denunció una "persecución política" del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego de que este pidiera al Senado realizar una consulta para juzgar a los cinco exmandatarios precedentes.



"Constituye un acto corruptor de la Justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política", aseveró Calderón.



La acusación del exmandatario ocurre después de que López Obrador presentara este mismo martes una iniciativa para realizar una consulta en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021, cuando los ciudadanos opinarían si debe haber un juicio contra sus predecesores.



El gobernante izquierdista denunció que "el neoliberalismo dejó millones de víctimas" en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).



"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes --con apego a las leyes y procedimientos aplicables-- investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de expresidentes antes y durante sus gestiones?", reza la pregunta que propuso.



Hasta ahora, solo se ha pronunciado el expresidente Calderón, quien gobernó bajo el derechista Partido Acción Nacional (PAN), al igual que Vicente Fox, y ahora es uno de los principales opositores de López Obrador con su proyecto político México Libre.



"Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme", comentó Calderón en sus redes sociales.



La propuesta de López Obrador se envió al Senado tras una campaña ciudadana, apoyada por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena,izquierda), en la que se recaudaron 2 millones de firmas, según el mandatario.



Este lunes había asegurado que la campaña ciudadana solo había conseguido cerca de 800.000 firmas, poco menos de la mitad de lo que que exige la ley para que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la consulta popular.



"De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad", indicó desde Palacio Nacional.



El presidente, que llegó al poder en 2018 con la promesa de erradicar la corrupción del "periodo neoliberal", aseveró que él votaría en contra porque su "fuerte no es la venganza".



Por estas razones, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militaron Salinas de Gortari, Zedillo y Peña Nieto, acusó al presidente de armar un espectáculo rumbo a 2021, cuando se renovará la Cámara de Diputados.



"En esta noche mexicana quedarán en evidencia los dos fracasos políticos de López Obrador: el juicio a expresidentes y la rifa simulada del avión. Ni se juntaron las firmas ni se vendieron los boletos", afirmó Héctor Yunes, vocero del grupo parlamentario del PRI.



