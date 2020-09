Expresidentes a juicio callejero

Seguro cometieron muchos delitos

El mensaje que envía el presidente López Obrador con la consulta para enjuiciar a expresidentes, es contradictorio. Sí, los mexicanos queremos justicia y que se acabe la impunidad, pero con la ley en la mano; no con juicios mediáticos, sumarios, electoreros, ni que la justicia esté fuera de los tribunales como marca nuestra Constitución.

No deben darse juicios o linchamientos sumarios para que el ’Popolo’ tenga una dosis del circo romano y los espectadores, con el pulgar abajo, condenen a cualquier persona. Así empezó la Revolución Francesa y así terminaron quienes dejaron en manos del ’populacho’ (como lo calificaban en aquel entonces) a los líderes de ese movimiento social.

Pero veamos la ruta crítica de ese enjuiciamiento. El Congreso impulsa la iniciativa presidencial, luego del fracaso de Morena en la recolección de las firmas. Hay pruebas en las que se demuestra que los ’promotores’ usaron el padrón electoral para rellenar las solicitudes con el número y hasta la firma, obviamente falsificada, de los ’virtuales solicitantes’.

Yo, en lo personal, estoy de acuerdo en enjuiciar a expresidentes e incluso al presidente en funciones, si hay un delito que se le pueda imputar. No invenciones, ni mucho menos señalamientos emocionales. Con la ley en la mano.

La pregunta que propuso López Obrador: ¿Está de acuerdo o no conque autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanciones la presunta comisión de delitos de los expresidentes, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

Es cuidadosa. Se ve la mano de abogados experimentados. Definitivamente, todos estamos de acuerdo en que, con apego en las leyes se investigue y sancione a cualquier persona. Pero, para ello, se necesita que el Ministerio Público sea el que haga ese trabajo y lo presente ante los jueces de tribunales legalmente establecidos. Nunca ante jurados de callejón.

Eso sí, el fin será exhibir el pasado como corrupto. Pero también deberían ser sujetos a investigación todos, absolutamente, todos los políticos, incluidos los de morena. Pocos pasarían la prueba del ácido (prueba para ver la calidad del oro)

AIRBUS

Reinicia operaciones de su planta de Querétaro, el en el Aerotech Industrial Park, donde el corporativo francés, que encabeza Ricardo Capilla, produce las puertas de compartimiento para equipaje y las de emergencia para el modelo A320, que es uno de los aviones populares por las aerolíneas en el mundo. En esa zona tiene un complejo de 12 mil metros cuadrados donde cuenta con un área para la reparación y mantenimiento de helicópteros.

CEMEX

La división de Desarrollo de Negocios de Cemex Energía, que a nivel corporativa preside Fernando González Olivieri, invertirá 320 millones de dólares, en la comunidad de Majoma, Mazapil, para la construcción de un parque de generación de electricidad, a partir de los rayos del sol, conocida como energía fotovoltaica. Esta planta tendrá la capacidad para generar 378 megawatts de energía que será comercializada a empresas de la iniciativa privada.

