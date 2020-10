Expresidentes están a un paso de recibir justicia por vez primera

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con 6 votos a favor y 5 en contra, declaró constitucional la solicitud de consulta popular para investigar y, de ser el caso, enjuiciar a cinco expresidentes de México.



Los ministros de la Corte procederán a revisar la redacción de la pregunta incluida en la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El pasado 24 de septiembre, Luis María Aguilar, ministro de la SCJN, presentó una propuesta para declarar inconstitucional la solicitud del presidente para someter a consulta si se somete o no a juicio a los ex presidentes por posibles delitos cometidos.



Quiero enfatizar que en este caso la tarea de la SCJN no tiene nada que ver con decidir si debe investigarse o no a los ex presidentes de México por los delitos que supuestamente cometieron antes, durante y después de su gestión a la SC no le corresponde decidir si existen pruebas o si debe abrirse una investigación sino sólo analizar la constitucionalidad los fundamentos de una pregunta que se sometiera a una consulta popular’, afirmó el ministro.



Además agrega que a la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar con las instituciones del Estado.



La pregunta planteada en el documento enviado por la Presidencia de la República es: ’¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?’.



López Obrador aseguró que durante el Gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994) fue ’cuando crecieron más’ las desigualdades y que con Zedillo (1994-2000) se llevó ’a sus últimas consecuencias’ las ’políticas privatizadoras’.



Además, acusó a Fox (2000-2006) de intervenir ’indebida e ilegalmente’ en las elecciones presidenciales de 2006, en las que López Obrador perdió frente a Calderón (2006-2012), y a este lo señaló por entregar territorio a ’las bandas delictivas’. De su predecesor directo, Peña Nieto (2012-2018), dijo que recibió ’grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en la campaña presidencial’. Con información de María Fernanda Navarro | FORBES