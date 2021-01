Expulsan a doctor que recomendó dañar la salud de AMLO de Sociedad Europea de Cardiología

La Sociedad Europea de Cardiología (ESC) anunció este miércoles que expulsó al doctor Diego Araiza Garaygordobil como embajador en las redes sociales. Por Dante García Berlanga, @limpicatto.



Esto, luego de que hiciera una publicación en Twitter «recomendando» cómo dañar, con medicamentos, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.



«ESC no respalda la desafortunada publicación personal de uno de sus embajadores en redes sociales«, se lee en la cuenta de la organización. «Diego Araiza se disculpó públicamente y ya no será embajador de la sociedad, pues su mensaje infringió las reglas de redes sociales de la ESC», agregó.



Diego Araiza había recetado un coctel de sustancias para causarle una Trombosis Venosa (TV) al presidente AMLO el domingo 24, cuando éste dio positivo a covid-19. La publicación, viniendo de un médico cardiólogo, generó duras críticas y cuestionamientos de los usuarios de redes sociales.



Ante el fuerte escrutinio de la opinión pública, Araiza eliminó dicho mensaje sobre AMLO y publicó una disculpa:



«Con respecto al tuit publicado sobre la salud del presidente, quiero pedir una disculpa pública y aclarar que mi intención no era ofender o desear el mal a nadie. Lamento haber tomado con poca seriedad un tema tan sensible para los mexicanos».



Sin embargo, Diego Araiza Garaygordobil es colaborador del Instituto Nacional de Cardiología y Médica Sur, de acuerdo con su perfil en LinkedIn. Además, ocupa un puesto en la Mesa Directiva 2020-2022 de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Tiene a su cargo el área de «Cardiología Digital«.



El presidente Andrés Manuel López Obrador actualmente se encuentra cumpliendo sus obligaciones como mandatario de manera remota. De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, AMLO tiene síntomas leves de la enfermedad.