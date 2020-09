Exsecretarios que decían podían acabar con la pandemia fueron exhibidos

Los extitulares de la Secretaría de Salud en sexenios anteriores llegaron a la conclusión de que ’la epídemia de COVID-19 está fuera de control’ por lo que dicen tener una fórmula para terminar la pandemia en seis u ocho semanas; Gatell cuestiona su propuesta y pide al canciller Marcelo Ebrad difundirlo para que sean beneficiados todos los países que a la fecha no han logrado erradicarlo en ese tiempo.



Esta consistiría en un Plan Nacional de ocho semanas que contemple la aplicación de pruebas de forma extensa en el territorio nacional para poder conocer el movimiento del virus y contenerlo donde sea necesario.



Para ellos, sería necesario trazar un mapa de infección para que tanto gobiernos federales como estatales apliquen las acciones centradas en los panoramas locales de la enfermedad. Según Chertorivski ’austeridad no sirve para salvar vidas’, sin embargo en el sexenio de Calderón ocuparon una gran cantidad de recursos para la vacuna que no lograron hacer.



’Hay que decirlo: a seis meses de la pandemia la crisis sigue fuera de control. Hemos rebasado el escenario catastrófico planteado por el Gobierno federal y sabemos que este número puede ser tres veces mayor’, afirmó Salomón Chertorivski, presidente de la organización Pensando en México y secretario de Salud del 2011 al 2012.



Los seis ex funcionarios son Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón y permitieron a la periodista Natalia Vitela conocer el análisis que realizaron.



La propuesta de atención sanitaria implicaría un nuevo periodo de seis a ocho semanas para el total control de la epidemia, la aplicación de pruebas, medidas de contención y confinamiento estricto.; según estimaron, tendría que ocupar el actual gobierno hasta 20 mil millones de pesos.



El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio una respuesta a la propuesta, destacó que hayan tardado tanto tiempo en presentar su fórmula, a la cual describió como ’mágica’.



’No conozco el documento, les mando un saludo a los exsecretarios. Estaré muy atento… Una fórmula para resolver la pandemia de seis a ocho semanas, sería de gran valor. Podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo. China es el único país que ha declarado formalmente el final de la epidemia’, dijo el funcionario durante la conferencia en Palacio Nacional.



’Siempre es alentador que haya gente que tiene iniciativa. Supongo que estuvieron trabajando en el documento, pero llama la atención ese tiempo que dijeron de seis a ocho semanas, pues es lo que estimamos, de acuerdo con las curvas epidémicas, para que se agote el primer ciclo epidémico’, reviró el funcionario.



No obstante, López-Gatell aclaró que sólo si se cumplen los elementos de comportamiento social que determinan la transmisión del virus se logrará tener una reducción, precisamente, en aproximadamente seis u ocho semanas.



’Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora, cuando las predicciones apuntan a ese periodo. No les reclamamos no haberlo presentado antes, pero si hay una fórmula tan innovadora habría sido bueno que lo presentaran antes, no sé, en marzo, cuando inició la epidemia, pero no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno’, comentó durante la conferencia vespertina.



Además, señaló el hecho de que el documento tiene la dirección de la sede del partido Movimiento Ciudadano (MC), y que en su elaboración participaron senadores y militantes de dicha fuerza política.



’No sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo. Si hay una fórmula tan innovadora hubiera sido bueno presentarlo antes. La presentación del informe, tengo entendido, la auspició un partido político’, agregó López-Gatell.



’No sé si esto tiene que ver con un tema político. Habría que ver si exsecretarios tienen vinculación política. Posiblemente no. Se les agradece, les mando un saludo. No sé si hablan de los hospitales, la carencia de hospitales, ya que tienen experiencia en construcción de hospitales’, añadió.



Por otra parte, se refirió a la labor de los ex funcionarios, especialmente a la la carencia de hospitales en el país: ’A lo mejor es uno de los temas que abordan dada la experiencia que tienen en la construcción de hospitales y el desarrollo de la infraestructura física. Digo, por la experiencia que tienen, en particular el doctor Narro’.



Por último, de manera irónica mencionó que buscará el documento, al cual describió como ’fórmulas mágicas" de ’estos ilustrados ex secretarios’, además de referir que si en seis semanas se logra eliminar la epidemia, ’quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Espero que no sea muy extenso’.



López-Gatell dijo que incluso le solicitará al Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que ayude a difundir este plan de los exministros entre el servicio exterior mexicano ’para que todos los países se beneficien de esto’.



La Secretaría de Salud de México informó este miércoles cifras acumuladas de 647 mil 507 contagios y 69 mil 095 decesos desde el inicio de la pandemia a finales de febrero pasado.INFOBAE