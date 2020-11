EXTORSIONABAN A CHOFERES EN TECAMAC; YA ESTAN DETENIDOS

• Tres de los detenidos al parecer se dedicaban a quemar unidades de transporte público en los municipios de Tecámac, Teotihuacán, Zumpango, Otumba y Ecatepec, como medida de presión para que los transportistas pagaran una cuota a cambio de no hacerles daño.

• Son investigados en por lo menos 15 homicidios registrados en esta región de la entidad.

• Al parecer forman parte de una banda delictiva dirigida por Miguel Ángel ’N’ alias ’El Monterrey’, quien se encuentra preso en un Penal Estatal.



Tecámac, Estado de México, 17 de noviembre de 2020.- Derivado de un trabajo de investigación y mediante un operativo realizado en la colonia Santa María Ozumbilla, Agentes de la Fiscalía Regional de Tecámac, de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a cuatro personas, quienes al parecer forman parte de una banda delictiva dedicada a extorsionar a conductores de vehículos de transporte público taxi, en esta región de la entidad.



Los detenidos fueron identificados como Hugo ’N’, de 28 años de edad; Octavio ’N’, de 22 años; Imanol ’N’, de 19 años y Martha Angélica ’N’, de 45 años, quienes al parecer son integrantes de una banda dedicada a esta actividad delictiva, y la cual es liderada por Miguel Ángel ’N’, alias ’El Monterrey’, quien fue detenido en noviembre de 2018 por esta Institución y se encuentra preso en un Penal Estatal.



Estas cuatro personas fueron aseguradas en el camino de terracería o Avenida de Las Minas, en la colonia de Santa María Ozumbilla, en el municipio de Tecámac, luego de que al parecer recibieron dinero de una supuesta extorsión.



Su captura fue realizada luego de que una persona solicitó auxilio de elementos policiacos, ya que el pasado 11 de noviembre recibió una llamada telefónica en la cual le exigieron un pago de dinero semanalmente a cambio de no hacerle daño a su familia y no atentar contra su patrimonio.



Derivado de la denuncia realizada, elementos de la FGJEM llevaron a cabo diversas indagatorias para identificar y detener a los probables partícipes y una vez Rea amados diversos datos, realizaron un operativo en la zona, que derivó en la captura de estas cuatro personas.



Durante la movilización a los detenidos les fue asegurada un arma de fuego tipo escuadra, con cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, dinero en efectivo, siete tarjetas de distintas instituciones bancarias, 121 cartuchos útiles y un teléfono celular; además de 84 estampillas plegables con la leyenda ’La Legión Presente’, 60 estampillas con la leyenda ’Gente de la Gente’, 90 estampillas con la figura de un caballo. Estos pegotes al parecer eran colocados en los vehículos de transporte público que pagaban una renta a este grupo delictivo.



De las indagatorias hechas hasta el momento por personal de esta Institución se ha podido establecer que los tres hombres detenidos al parecer quemaban unidades de trasporte público como medida de presión para que los conductores pagaran una cuota.



Aunado a ello, la Fiscalía General los investiga por su probable participación en por lo menos 15 homicidios registrados en los municipios de Tecámac, Teotihuacán y Otumba, algunos de ellos choferes de taxis.



Las cuatro personas detenidas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla en Ecatepec, donde un Juez decretó la legalidad de su detención y una medida cautelar de prisión preventiva, y en unos días habrá de determinar su situación legal.



Cabe mencionar que hace unos días elementos de la FGJEM detuvieron a otros integrantes de esta banda delictiva, entre ellos una mujer quien se desempeñó como Segunda Delegada Municipal en Tecámac, identificada como Julissa ’N’.