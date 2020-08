Extorsionan a Sectur y cambian sitio visitmexico; fueron denunciados

De acuerdo con Marcos Achar, presidente del sitio de promoción turística, fue Sergio Loredo Foyo, director de la empresa Tecnocen, el causante de los errores en la traducción al inglés de los destinos turísticos mexicanos en el sitio web de VisitMexico, ya que tiene el portal a su disposición, lo que derivó en su suspensión por varios días y en el levantamiento de diversas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia por robo y extorsión.



Así lo afirmó la tarde de este viernes en entrevista con el diario Reforma:



"Ya hay varias denuncias desde que inició el secuestro del sitio, que tienen más de dos semanas. Estamos esperando que el Ministerio Público por fin acepte reunirse con la Policía Cibernética para poder actuar como debe ser, mientras eso no suceda, estas personas no han entregado el dominio del sitio"



Achar dejó en claro que, actualmente, ni él ni la Presidencia de la República tienen control alguno sobre la página web, por lo que todas las publicaciones que se están haciendo en www.visitimexico.com no están relacionadas con el Gobierno mexicano.



Mientras las autoridades no actúen con celeridad en este asunto, van a seguir ocurriendo todo tipo de publicaciones en el sitio, que solo están dañando y dejando en ridículo al país

El problema con VisitMexico se hizo evidente a finales de julio cuando el sitio fue suspendido y en su lugar apareció un reclamo del proveedor por falta de pago. Desde entonces los responsables de la plataforma aseguraron que la suspensión y el mensaje eran parte de un ’hackeo’.



En un comunicado en su página web, la Sectur señaló que estos actos pretenden afectar la imagen tanto de VisitMexico como de la dependencia.



La Secretaría de Turismo expresa sus más amplias disculpas a los usuarios y público en general por las afectaciones generadas respecto a los hechos acontecidos en el portal VisitMexico. Asimismo, hace del conocimiento que con estos actos se pretende dañar la imagen tanto del portal como de la Secretaría, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables



Cabe mencionar que, a raíz de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), a inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la operación de VisitMexico quedó concesionada a la empresa Braintivity, donde participan varios socios encabezados por Marcos Achar.



El consorcio Brainvitivity, propiedad de los empresarios Marcos Achar y Carlos González González, denunció que el bloqueo de la página de promoción turística fue ordenado por Loredo Foyo para tratar de extorsionarlos con la firma de un contrato millonario por concepto de servicios.



Sin embargo, Marcos Achar y su socio se negaron a realizar el pago exigido, por lo que Juan Sergio Loredo bloqueó la página web de visitmexico.mx para reclamar el pago de los adeudos vencidos a Braintivity.



El empresario Juan Sergio Loredo Foyo, acusado de bloquear el acceso a la página web visitmexico.mx – propiedad de la Secretaría de Turismo federal–, por una disputa comercial con el consorcio Braintivity, presentó un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra por jueces locales.



Actualmente, Braintivity está en coordinación con Google para tratar de redirigir las visitas al sitio www.visitmexico.com a www.visitmexico.mx, que actualmente está fungiendo como sitio oficial para la promoción turística del país.



"Seguiremos redirigiendo el tráfico al .mx mientras no nos entreguen el control del .com, es una batalla digital la que estamos librando hora tras hora", comentó.



Por su parte, el empresario presentó un juicio de amparo contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra por jueces locales.



La demanda de garantías fue admitida por el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el pasado 31 de julio, pero fue notificada a la defensa de Loredo Foyo el pasado lunes 3 de agosto.



De acuerdo con el expediente 369/2020, Juan Sergio Loredo Foyo es administrador único de la empresa Tecnocem.com S.A de C.V, que el pasado 24 de julio decidió bloquear los accesos a la página visitmexico.mx por un presunto adeudo que la compañía Braintivity, autorizada por el gobierno federal para explotar y mantener la web.



Incluso, en la página web de la empresa Tecnocen.com se lee un comunicado donde señala que el pasado 29 de julio entregó todas las claves de acceso y activos digitales del dominio, sus redes sociales y micrositios a la Sectur, con el propósito de evitar un daño al patrimonio nacional. INFOBAE