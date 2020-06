Extrabajadores del Seguro Popular realizan manifestacion ante la visita de AMLO a Texcoco

Texcoco, Méx., a 25 de junio del 2020.- Un grupo de unos 100 extrabajadores del Seguro Popular, los municipios de Texcoco, Ecatepec y Nezahualcóyotl, la mañana de este jueves se manifestaron al paso del convoy vehicular del presidente Andrés Manuel López Obrador, previo a la inauguración del Hospital Materno de Texcoco, para exigir sean incluidos en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).



Los exempleados afirmaron que son más de mil 200 los que aún se encuentran sin empleo, pues no han sido recontratados, como se les había prometido.



Los manifestantes, provenientes de varios municipios como Texcoco, Amecameca, Netzahualcóyotl y Teotihuacán, arribaron desde temprana hora a las inmediaciones del Hospital Materno Municipal, ubicado en el poblado de Coatlinchán Texcoco.



Ahí, en la esquina sobre la avenida Texcoco y el camino a Huexotla, esperaron el paso del convoy que trasladó al presidente López Obrador y al gobernador, Alfredo del Mazo Maza.



Poco antes de las 11 de la mañana, los funcionarios hicieron su arribo a bordo de cuatro camionetas. Al grito de ’Queremos trabajar’ y ’Justicia Laboral’, los manifestantes protestaron.



Mostraron pancartas en las que se leía: ’Continuidad laboral queremos los ex trabajadores del Seguro Popular’, ’Seis meses sin empleo, somos el sustento de nuestras familias’ y ’Si no nos mata la pandemia, lo hará el desempleo y pobreza’.



Ante la manifestación, el convoy de camionetas solo bajó la velocidad, pero no se detuvo. Y sin problema, los funcionarios pudieron entrar a la zona donde inauguraron el Hospital Materno.



’Queremos que seamos considerados en el INSABI, queremos una respuesta de los gobiernos y exigimos el derecho a que seamos contratados. No venimos agrediendo, sólo queremos trabajar porque nuestras familias dependen de nuestros ingresos’, dijeron.



Afirmaron que son más de mil 200 los extrabajadores del Seguro Popular en el estado de México los que permanecen sin empleo.

’En los noticieros dicen que ya estamos contratados y eso no es cierto, no estamos siendo tomados en cuenta y ya llevamos 6 meses desempleados’, apuntaron.



Durante su protesta, los extrabajadores fueron atendidos por Delfina Gómez Álvarez, delegada federal de programas de bienestar en el estado de México, quién les ofreció hacer una mesa de diálogo con las dependencias respectivas para darles una respuesta.