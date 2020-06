Sí eres de las personas que extraña la experiencia de comprar ropa, libros, electrodomésticos o lo último en tecnología en una tienda física Liverpool, Best Buy y librerías Ghandi, entre otras tiendas, te tienen buenas noticias. En las últimas semanas han anunciado la reapertura de algunas de sus puntos de venta en el país considerando nuevos protocolos de higiene y limpieza para su regreso a la ’nueva normalidad’.



A finales de marzo las tiendas y centros comerciales tuvieron que cerrar como parte del protocolo de la Jornada de Sana Distancia que puso el Gobierno de México para evitar el contagio de Covid-19.



Liverpool, una de las tiendas departamentales más grandes de México, explicó a través de un video que todos los espacios de la tienda serán sanitizados diariamente, ofrecerá gel antibacterial en todos sus espacios, mientras que sus empleados portaran caretas, cubrebocas y guantes todo el tiempo.



En el caso de los probadores todas las prendas y vestidores serán sanitizados antes y después de que un cliente los use, en cuanto a sus áreas de comida o restaurantes bloquearan mesas para respetar la sana distancia, y para los pedidos en línea ofrecerán kioskos afuera de sus tiendas únicamente para la recolección de pedidos.



Por su parte las tiendas de ropa Zara, Oysho y Pull & Bear, de Grupo Inditex, han enviado correos electrónicos a sus clientes para comunicarles sobre la lista de tiendas físicas que están reabriendo. Aunque no especifican que tipo de medidas estarán tomando a su regreso a la ’nueva normalidad’, han realizado otras acciones como devoluciones ampliadas a 30 días naturales a partir de la reapertura de tiendas.





NEGOCIOS¿Extrañas ir de compras? Estas tiendas ya anunciaron su reapertura bajo nuevos protocolos

Liverpool, Best Buy y las marcas de Inditex anunciaron operatividad en algunos puntos de venta del país con nuevas medidas de higiene y hasta citas programadas.





Published 2 días ago on junio 5, 2020By Sheila Sánchez

¿Extrañas ir de compras? Estas tiendas ya anunciaron su reapertura bajo nuevos protocolos

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Sí eres de las personas que extraña la experiencia de comprar ropa, libros, electrodomésticos o lo último en tecnología en una tienda física Liverpool, Best Buy y librerías Ghandi, entre otras tiendas, te tienen buenas noticias. En las últimas semanas han anunciado la reapertura de algunas de sus puntos de venta en el país considerando nuevos protocolos de higiene y limpieza para su regreso a la ’nueva normalidad’.



A finales de marzo las tiendas y centros comerciales tuvieron que cerrar como parte del protocolo de la Jornada de Sana Distancia que puso el Gobierno de México para evitar el contagio de Covid-19.



Liverpool, una de las tiendas departamentales más grandes de México, explicó a través de un video que todos los espacios de la tienda serán sanitizados diariamente, ofrecerá gel antibacterial en todos sus espacios, mientras que sus empleados portaran caretas, cubrebocas y guantes todo el tiempo.



En el caso de los probadores todas las prendas y vestidores serán sanitizados antes y después de que un cliente los use, en cuanto a sus áreas de comida o restaurantes bloquearan mesas para respetar la sana distancia, y para los pedidos en línea ofrecerán kioskos afuera de sus tiendas únicamente para la recolección de pedidos.





Grupo Inditex y Grupo Axo



Por su parte las tiendas de ropa Zara, Oysho y Pull & Bear, de Grupo Inditex, han enviado correos electrónicos a sus clientes para comunicarles sobre la lista de tiendas físicas que están reabriendo. Aunque no especifican que tipo de medidas estarán tomando a su regreso a la ’nueva normalidad’, han realizado otras acciones como devoluciones ampliadas a 30 días naturales a partir de la reapertura de tiendas.



Por su parte, C&A, de Grupo Axo, dijo que algunas de las acciones que ha tomado a su regreso es reforzamiento de la frecuencia y medidas de limpieza profunda así como la instalación de estaciones de higiene.



’Además, mantendremos las medidas de control de ingreso a nuestras instalaciones, conservando la sana distancia entre las personas, así como el cuidado en el capacidad de clientes en misma ubicación. Así, es como en C&A estamos preparados para que regreses a nuestros puntos de venta sintiéndote seguro’, señaló en un comunicado.