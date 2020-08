Extranjeras financian asociaciones anti Tren Maya

Varias fundaciones se encuentran apoyando a los opositores del proyecto del Tren Maya, los principales donantes fueron Kellogg´s y Rockefeller Brothers Fund que han financiado con 13 millones de dólares a organizaciones que mantienen detenida la construcción del Tren Maya mediante amparos pese a que las comunidades defienden el proyecto.



De acuerdo a una investigación de Grupo Gremol, hay organizaciones civiles no gubernamentales que están contra el Tren Maya.



Estos grupos que han interpuesto amparos y han realizado protestas por la construcción del Tren Maya, y que pretenden mantener detenida la puesta en marcha de esta obra; reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero.



En la investigación del medio citado, se dio a conocer que se trata del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C (CRIPX), que ha recibido 565 mil 377 dólares; el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), con 1.3 millones de dólares; Diálogo y Movimiento A.C. (DIMO), a la que han otorgado 420 mil 580 dólares; la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con 2.4 millones de dólares; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., 620 mil 570 dólares y el Consejo Civil Mexicano para Silvicultura Sostenible (CCMSS), que ha recibido 7.7 millones de dólares y cuyos principales donantes son grupos como Fundación Kellogg, Climateworks Foundation y Rockefeller Brothers Fund, entre otras.



Por lo menos dos de estas organizaciones, ya lograron obtener la suspensión definitiva de los tramos 1 y 7 del Tren Maya a través de juicios de amparo. En total, estos grupos han recibido 13 millones 37 mil dólares desde 2006 a la fecha.



’El CRIPX, que dirige Alfredo López Días y se dedica a la defensa de los recursos naturales en Campeche, logró desde marzo de este año frenar los trabajos de la megaobra en el Tramo 7, en Calakmul. Los principales financiadores de esta organización son Fundación Kellogg y Fundación Nacional para la Democracia, ambas de Estados Unidos; Fundación para la Vida Silvestre, de Argentina; el Fondo de Oportunidades Globales del Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, del Reino Unido; y la Fundación Heinrichi Boll Stifung, de Alemania’.



Otra organización que actuó por la vía judicial fue Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. El pasado 7 de mayo promovió un amparo contra la obra en Palenque (Tramo 1), el cual terminó con la suspensión definitiva el 22 de junio pasado. Su principal donante es la Fundación Kellogg. Por otra parte, el CEMDA, que dirige María Eugenia De la Fuente y se identifica como organización nacional en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, sostiene que el proyecto del Tren Maya viola derechos humanos de las comunidades.



La mayoría de las asociaciones no están ligadas con las comunidades indígenas originarias ni han tenido interés por saber su opinión, e incluso han tramitado amparos sin su autorización. Se han organizado para defender la construcción del Tren Maya, pues aseguran que no conocer a quienes dicen representarlos.



En una nota publicada el pasado 7 de julio, el comisario municipal de la localidad de Zoh Laguna, Eleazar Ignacio Dzib Ek, en entrevista para La Jornada, dio a conocer que 64 comunidades de los pueblos indígenas maya, tzeltal y chol de Calakmul, en el estado de Campeche, están en favor del Tren Maya.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">El Tren Maya realizó una consulta indígena y un ejercicio participativo para escuchar a la gente. En cambio, las organizaciones que presentaron amparos en Xpujil, lo hicieron sin la anuencia de las comunidades. <a href="https://t.co/aOxu1x9GLN">pic.twitter.com/aOxu1x9GLN</a></p>— Tren Maya (@TrenMayaMX) <a href="https://twitter.com/TrenMayaMX/status/1280896361597145090?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Por lo que las comunidades mencionadas decidieron organizar un comité municipal en defensa del Tren Maya, luego de enterarse por los medios que otra organización había ganado un amparo en contra de la construcción del Tren Maya.



El abogado maya señaló que la organización Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) que supuestamente representa a las 64 comunidades y que rechazan la construcción en su comunidad, jamás los consultó y realizó los amparos sin su autorización.



’En medios vemos comunicados firmados por gente que no conocemos, con nombres extraños, incluso extranjeros, pidiendo se cancele un proyecto en el territorio donde vivimos. Justo cuando abrazamos una esperanza de progreso aparece gente ajena a nuestras comunidades supuestamente a ‘defendernos’, a decir que no entendimos lo que aprobamos, eso sí es racismo velado’, dijo Dzib Ek. SIN LÍNEA MX