Extraordinario recibimiento en Cerro de Piedra con más de 600 personas

La comunidad de Cerro de Piedra reunió a más de 600 personas para recibir a la candidata Abelina López Rodríguez, quien en en su discurso habló de que en su gobierno la agenda es clara, para que Acapulco salga adelante, pues aseguró que "vamos a trabajar sobre la agenda 20/30 de Naciones Unidas, que trae tres objetivos claros, el objetivo social que incluye cero hambre, cero pobreza y aguas limpias; el otro que es el económico y el ecológico".



En el evento, donde fue recibida de manera cálida por cientos de personas, la candidata por MORENA a la alcaldía de Acapulco refirió que en su gobierno, el plan de desarrollo municipal se llevará a cabo a través de la agenda que tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que "habremos de caminar con la agenda 20/30 y alinearla a los principios de la Cuarta Transformación, que son, no robar, no mentir y no traicionar".



Por otro lado, dijo que en su gobierno todos los ciudadanos podrán acercarse a ella, ya que se encargará de encabezar una política sensible e insistió en que "seré la presidenta que ustedes quieren, la presidenta de los pobres, la presidenta de los ricos también, pero la presidenta que pondrá mayor atención a las zonas olvidadas".



En su intervención, Jesús Catalán Martínez, aseguró que Abelina López Rodríguez es la mejor opción para gobernar Acapulco porque es una mujer sensible, humilde y capaz, que ha recorrido todo el municipio y conoce las necesidades de los ciudadanos.



"Créanme que es la mejor opción que tiene MORENA y todos los partidos, la maestra Abelina López Rodríguez", insistió ante cientos de ciudadanos en el poblado de Cerro de Piedra.