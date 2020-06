Extraordinario sólo para armonizar T-MEC: Ricardo Monreal.



Consideramos que es la prioridad del país frente la inminente puesta en marcha del tratado comercial, afirmó.



La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, acordó que en el Periodo Extraordinario de Sesiones se traten únicamente los temas relacionados con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual entra en vigor el 1° de julio.



Durante una reunión presencial de dicho organismo, la cual se realizó con las medidas sanitarias pertinentes, su presidente señaló quela armonización del marco jurídico del T-MEC es un tema fundamental para la vida económica del país, por lo que resulta fundamental su discusión y aprobación.



Debido a esto, pidió buscar un mejor momento para discutir y analizar las propuestas e iniciativas que no tengan que ver con el tema. ’Consideramos que es la prioridad del país frente la inminente puesta en marcha del T-MEC’, sentenció.



Apuntó que se discutirán las propuestas para crear una nueva Lel de Propiedad Industrial; la nueva Ley de Infraestructura de Calidad; algunas reformas al Código Penal Federal; la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor; la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales; y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Además de un instrumento en materia de cooperación ambiental.



El coordinador de la mayoría legislativa reconoció la actitud de todas las fracciones parlamentarias por su apertura a realizar un Periodo Extraordinario y por reconocer que el país está por encima de cualquier circunstancia personal. ’Es una buena noticia para México’, apuntó.



Celebró que, aunque muchos creían que no se lograrían los consensos para celebrar el Extraordinario, ahora están dando pasos firmes para hacerlo. Además, agradeció a los presidentes de las Comisiones dictaminadoras por su labor en la construcción del perfeccionamiento jurídico.



La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, explicó que la convocatoria que se emitirá para el periodo extraordinario será con los temas que acuerde la Junta de Coordinación Política.



Asimismo, anunció que el formato para el desarrollo de la sesión buscará que se compacten muchos de los procesos, con el objetivo de que ’no sea mucho tiempo que estemos en el recinto’.



La legisladora indicó que, debido a la actual emergencia sanitaria, en esta ocasión no habrá sesión de Congreso General. Ahora, cada Cámara podrá iniciar su periodo extraordinario a partir del lunes, agregó.