Extreman medidas de prevención en San Marcos por COVID-19

En gira de trabajo por las diferentes comunidades del municipio de San Marcos, integrantes del Consejo de Salud, proporcionaron material informativo de cómo prevenir contagios por el COVID-19 a comisarios y policías rurales.



En entrevista con el Alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, informó que es necesario que toda la población sanmarqueña acate las medidas de prevención y evitar contagios masivos.



’Este gobierno, esta llevando a todas las comunidades la información de como evitar los contagios del COVID-19, esta pandemia que ha cobrado miles de vida en el mundo y que por desgracia azota nuestro país y nuestro estado. No queremos vivir la suerte de otros países, nuestra campaña informativa de prevención la hemos intensificado, respetando las medidas preventivas, como la sana distancia, nos hemos reunido con el sector privado de salud, para que de manera coordinada podamos trabajar por el bien de nuestros paisanos; También estamos entregando a los comisarios la información preventiva y solo esperamos que nuestros paisanos hagan lo propio y de ser posible no salgan, se queden en casa y nos ayuden a salvaguardar a nuestros adultos mayores que son el sector más vulnerable’ dijo.



Asimismo, el titular de la Dirección de Salud Pública, Doctor Cecilio Mariche Sandoval, informó que, en el municipio de San Marcos, aun no se han presentados casos confirmados de COVID-19, pero que es necesario acatar las indicaciones de Emergencia Sanitaria, emitida por el Gobierno Federal, ya que el número de infectados aumenta diariamente.



’Le pido a mis paisanos sanmarqueños, que hagamos caso a las recomendaciones preventivas, si no hay necesidad de salir de casa, que no lo hagan, a nivel nacional se ha declarado Emergencia Sanitaria, en nuestro municipio no hay casos confirmados de Coronavirus y así queremos seguir, por eso el llamado constante a nuestros paisanos, ¡Quédate en Casa! para evitar contagios y no colapsar nuestro sistema de salud’, dijo.



Finalmente, médicos del servicio privado, comisarios y policías rurales, se comprometieron a difundir la información y actuar de inmediato una vez que se detecte un caso sospechoso, para evitar contagios por COVID-19 y que este se propague en el municipio de San Marcos.