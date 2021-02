Extremar medidas de higiene y sana distancia este 14 de febrero

El Gobierno del Estado de México recomienda a las y los mexiquenses que tengan previsto celebrar el Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero, extremar medidas de higiene y sana distancia para evitar la propagación del COVID-19.



Se sugiere a las y los mexiquenses limitar la celebración para evitar aglomeraciones y, de preferencia, no salir de casa y convivir únicamente con las personas con las que vivan.



Con ese fin, restaurantes en todo el Estado de México han preparado paquetes y promociones para llevar o con entrega a domicilio.



Sin embargo, la industria restaurantera prevé una importante demanda presencial, por ello el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) estará coordinando visitas para asegurarse que cumplan con las medidas publicadas en los acuerdos para atender la emergencia sanitaria.



’El fin de semana, para cuidar todas estas medidas en el sector restaurantero, vamos a implementar recorridos, grupos de verificadores para que podamos cubrir todas las zonas, sobre todo donde haya restaurantes de mayor capacidad, vamos a hacer recorrido, visitas de verificación y exhortar que se cumpla con las medidas’, dijo Luis Miguel Sánchez, Director General del Inveamex.



En caso de elegir celebrar en un restaurante es importante, asegurarse de que el lugar no exceda el 40 por ciento de su capacidad y que ofrezcan sus servicios en espacios abiertos.



Además, deben tener filtros sanitarios en el ingreso, tales como toma de temperatura, uso de tapetes sanitizantes y ofrecer gel antibacterial.



Las y los meseros deberán montar las mesas frente a los comensales, usar un menú digital o pizarras, poner porciones individuales de condimentos y salsas, y todo el personal deberá usar cubrebocas.



Es mejor reservar previamente, ya que sólo podrán operar hasta las 20:00 horas.



’Estamos llamando mucho al tema de la reservación, ése es un tema fundamental para que podamos tener mayor control, ésa sería por parte de nosotros la invitación, a que nos cuidemos todos; estamos preparados, pero creo que la reservación y la responsabilidad de nuestros clientes va a ser fundamental para salir bien de este fin de semana’, detalló Mauricio Massud, presidente de Canirac Valle de Toluca.



Al momento de pagar, es preferible hacerlo con tarjeta, para evitar el intercambio de monedas.



Autoridades y empresarios coincidieron en que este será un 14 de febrero muy peculiar, pero si las personas actúan con prudencia y solidaridad, será un fin de semana de reactivación económica con responsabilidad.



’Va a ser muy distinto, sin embargo, estamos preparados, hemos aprendido sobre esta pandemia a saber hacer las cosas de buena manera, y la gente que decida así hacerlo va a estar en lugares seguros y bien cuidados’, agregó Massud.



Este viernes el Gobernador anunció que habrá cambios en aforos, horarios y días de operación, pero estos comenzarán a aplicar a partir del lunes 15 de febrero.



En caso de que algún establecimiento no cumpla con las medidas sanitarias correspondientes, el Inveamex atiende reportes ciudadanos en la línea telefónica 722-217-6118.



Es tiempo de ser solidarios y apoyar la reactivación económica con responsabilidad. Si presenta algún síntoma, como fiebre o dificultad para respirar, llame al 800-900-3200.