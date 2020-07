Extrememos precauciones

Por segundo día consecutivo el aumento de contagios del covid19, por desgracia, ha batido record en el mundo en 48 horas: el viernes 17 con 237 mil 743 casos y el sábado 18 con 259 mil 848 infecciones, así lo informó la Organización Mundial de la Salud, OMS, al precisar que los mayores incrementos se produjeron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica.



En nuestras filas del gremio organizado dos compañeros están en la lucha por la vida, así lo dimos a conocer en nuestros sitios institucionales: Amigas y Amigos Colegas: Nuestros camaradas de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, el profesor y licenciado Ovidio Reyes Ruiz, presidente del Club de Periodistas de San Cristóbal Las Casas, Chiapas y el licenciado Gabriel Helguera Repetto, del Consejo de Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra del oriente del Estado de México, como grandes guerreros, que lo son, están en la pelea por la vida; con todo el apoyo moral y espiritual, en otras palabras, con todas nuestras buenas vibras saldrán adelante.



Sobre la salud de Ovidio el compañero Arturo Alonso Azabac, nos informó: ’Buenas noches estimados amigos Les informo que nuestro compañero Ovidio Reyes Ruiz, continúa en un estado de salud delicado, ayer fue intubado y aunque su presión arterial y diabetes están controladas no deja de estar preocupante su situación. Seguimos en contacto. Abrazo a todos.



Por su parte el Propio Gabriel nos mandó el siguiente WhatsApp: Gracias Doctor Teodoro Rentería estamos librando una batalla más de la cual saldré avante. Tengo toda la actitud, fuerzas y ganas sólo esperan los médicos que las complicaciones no me jueguen mala partida, es cuestión de tiempo, saludos los quiero mucho y agradecido por todo su apoyo, cariño y respeto. Gracias, amigo al gran Doctor’.



Al continuar con el reporte de la OMS, que difundió la agencia de noticias inglesa Reuters, nos informa que los casos mundiales de coronavirus superaron 14 millones, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad. El alza significa que un millón de contagios que fueron informados en menos de 100 horas.



Concretamente, desde el inicio de la pandemia se han registrado en 188 países un total de 600 mil 629 muertos, 14 millones 186 mil 245 contagios y 7 millones 931 mil 486 pacientes recuperados, según el conteo de la universidad.



Al desearles de corazón a los colegas mencionados y a todos los que luchan al igual por su vida, una pronta y cabal salud, a los respetados lectores, radioescuchas y cibernautas, solamente les pedimos: extremen precauciones. No es ejemplo, en la víspera cumplí 4 meses, 122 días de enjaulado, mi compañera de vida 5 más. Y lo que sean necesarios.



