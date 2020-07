Extremos en casos de coronavirus

Durante la actual pandemia de Covid-19 se han registrado incontables casos de personas que dudan de la enfermedad, afirman que es una simple invención del gobierno, mientras que otros tienen la plena seguridad de ser las mismas autoridades quienes provocan los contagios ya sea mediante las acciones sanitizantes en las calles o inyectando el virus en personas sanas, lo cual es sencillamente producto de la ignorancia.

También existe el otro extremo, el de personas que intentan evitar contraer el coronavirus y por ello recurren a todo tipo tanto de medicinas, tanto de las probadas para atacar otras enfermedades como los remedios más de tipo casero que científicos o de laboratorio.

Si en el primer caso los escépticos de la epidemia son personas con poca preparación escolar, en el segundo se registran personas que presuntamente tienen educación universitaria o superior, pero lamentablemente también incurren en acciones poco recomendables.

Por ejemplo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se le ocurrió recomendar tratar el coronavirus con "una inyección" de "desinfectante" o aplicando "luz solar", lo cual fue de inmediato acatado por muchas personas con resultados negativos; después el mandatario se defendió al asegurar que su consejo solo fue una frase sarcástica. Pero, incluso, él mismo se sometió a un tratamiento experimental con cloroquina, que no ha sido aprobada científicamente.

En México no cantamos tan mal las rancheras si tenemos que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, argumentó que no utilizaba el cubrebocas ya que ella se protegía al ingerir gotas de nanomoléculas de cítricos, las cuales incluso las recomendó a otros políticos

Ante ello la Secretaría Salud reiteró que se prescriben medicinas para la enfermedad fuera de norma, que además de ser inútiles para tratar el padecimiento, ponen en riesgo la salud de los pacientes y enlistó doce no recomendados por los riesgos que implica su consumo.

Entre ellos el oseltamivir, la ivermectina, los antioxidantes, las nanomoléculas de cítricos e interferones; se precisó que existen otros tratamientos farmacológicos como el remdesivir, favipiravir, lopinavir, y plasma convaleciente, sobre los cuales no existe evidencia de su efectividad y puntualizó que bajo dosis controladas la dexametasona y anticoagulantes pueden beneficiar a pacientes hospitalizados, pero no en pacientes ambulatorios.

La mejor receta es no salir de casa y, de ser necesario, protegerse con cubrebocas, el lavado constante de manos y el uso del gel antibacterial para evitar el contagio de Covid-19.