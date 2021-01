México acusó a la DEA de fabricar delitos en el caso del ex titular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y aunque la agencia antidrogas estadunidense rechaza los cargos y se reserva el derecho de actuar contra el alto mando, lo cierto es que la acusación y la práctica denunciada es una tradición en la historia de la injusticia ¿a nivel mundial?

Y no sólo a nivel internacional, lo común es que ocurre en esferas donde las víctimas son personas indefensas, donde se actúa con abuso de poder, y dónde los afectados poco o nada tienen que hacer. Tal es el caso de la ejecución del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, donde las evidencias involucran a la misma Fiscalía del estado, pero ésta va en contra de inocentes.

Porque no es posible que una mujer haya actuado con tanta destreza y protección por cualquier motivo. Aquí hubo un ’compló’ en el que participaron lo mismo mandos policiacos, directivos del restaurant escenario del crimen, y los escoltas, en un operativo perfectamente bien planeado y en el que lamentablemente toman como chivos expiatorios a modestos trabajadores.

Lo mismo con el caso del General Cienfuegos que, desde una posición de alto mando del Ejército mexicano, con un poder sólo superior del Jefe Supremo que es el presidente de la República, no puede hacer tratos o contactos con un cártel inferior que no representa mayor atractivo ni en recursos ilícitos atractivos ni en superioridad delictiva. Aclarar la impunidad y fabricación de delitos sería lo importante, pero lamentablemente esto no tiene para cuando acabar.

TURBULENCIAS

Se acaban las vacunas rápidamente

Oaxaca agotó rápidamente las 19,500 dosis de vacunas Pfzier enviadas para su aplicación en los 49 hospitales de la entidad y el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que hasta el momento en el país se va en el 81% de vacunación, esperándose la llegada de una nueva remesa este martes para continuar con el sector salud y hay 24 personas hospitalizadas por reacciones secundarias a la aplicación del biológico…El presidente Andrés Manuel López Obrador atenderá la solicitud del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en el sentido de ampliar el programa Sembrando Vida a toda la entidad, a efecto de que los campesinos encuentren una alternativa al cultivo de la amapola y la mariguana mediante ingresos a través de los programas sociales…Unos 5,000 migrantes hondureños cruzarán la frontera de Guatemala con México en su ruta hacia la Unión Americana, hacia donde piensan llegar en momentos de la asunción del nuevo presidente estadunidense Joe Biden, quien se prepara para la inauguración de la Presidencia con el desplazamiento hacia Washington de miles de tropas en una demostración de poderío, más que para cubrirse de las posibles protestas del brabucón Donald Trump. Es probable que la marcha centroamericana hacia el vecino país tenga fondo político lo mismo que la detención del general Salvador Cienfuegos. De todos modos en las próximas horas se verá de qué está hecho los Estados Unidos, su democracia y la manipulación política como en cualquier rincón del planeta…La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, despreció un encuentro virtual de la CONAGO con el sector salud federal, argumentando tener otras cosas más importantes que hacer. Desde luego que sí con el caos en la capital de la República por la irresponsabilidad en el manejo del Metro, la saturación de hospitales, la revuelta de los restauranteros y el semáforo rojo, pero también hay un notable ’pique’ con el subsecretario López-Gatell por el manejo de la pandemia. En todos los casos, Sheinbaum ha tenido la razón en el control de la pandemia…

