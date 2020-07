Fabricio Chamor señala que atletas a su cargo continúan preparándose cuidando su integridad

Destaca que la atleta mexiquense cuenta con la experiencia necesaria para enfrentar los entrenamientos en confinamiento.



Zinacantepec, Estado de México, 30 de julio de 2020. Fabricio Chamor Jiménez, entrenador de la atleta mexiquense Daniela Velasco Maldonado, aseguró que con el objetivo de resguardar la integridad de los atletas, los entrenamientos continúan de manera remota, priorizando la salud de los deportistas.



Explicó que ante la contingencia sanitaria por COVID-19 y las consecuencias que se han dado en el ámbito deportivo, se han tenido que adaptar a todo, teniendo la certeza de que los Juegos Paralímpicos de Tokio se postergaron.



’Fue muy difícil, sobre todo la primera parte del confinamiento, porque teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar, si había juegos o no, ya una vez que se canceló todo había un poquito más de certeza, obviamente tristeza, pero una estabilidad más que era necesaria, para no tener en la cabeza que se realizarían en este año los juegos, ya en el momento en que se aclaró eso pudimos encaminar las fuerzas a otras cosas’, afirmó.



Chamor comentó que trabajar pruebas como en las que participa Daniela es complicado, ya que se necesita hacer mucha resistencia, por lo que se ha cambiado los objetivos en la preparación y se han enfocado en fuerza, técnica, flexibilidad y entre otros.



’Hacer una planificación es irreal, porque aún no podemos reiniciar concretamente, llevamos un conteo de semanas con base en la fecha que dieron, pero no tenemos todavía el arranque real y hasta ese momento no podemos hacer una preparación inteligente, que tenga cordura, ahora estamos especulando que podemos hacer o planear, porque no hay manera de hacerlo, todo sería suposiciones’, indicó.



Asimismo, el entrenador mexiquense señaló que su principal preocupación es cuidar el bienestar del atleta, por lo que en los entrenamientos durante la contingencia optó por poner en la balanza primero la salud de los deportistas y su familia, ya de ese punto rescatar lo que se pudiera de capacidades físicas en esta situación.



Explicó que en esta situación, ha enfocado los esfuerzos de sus atletas en saber que pueden realizar, en lugar de pensar en las cosas que no se pueden desarrollar, ya que eso les causaría mayor estrés.



Finalmente y acerca de cómo la medallista paralímpica y parapanamericana debe de afrontar los acontecimientos deportivos a causa de la pandemia, el entrenador puntualizó que deberá de hacer valer la experiencia acumulada en toda su trayectoria.



’Estos tiempos a todo mundo nos afectaron, truncaron la preparación que tenían todos los deportistas, pero afecta un poco más a los novatos que a los veteranos, porque tienen esa memoria de sobreponerse a adversidades, sin que resulte una presión extra, al contrario la pueden superar porque saben que los demás la tienen.



’Dany está en el lado de la experiencia, este momento va a ser donde ese bagaje de historia le va ayudar a poder solventar de mejor manera cualquier cosa que venga’, afirmó.