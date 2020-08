El águila con las alas abiertas que aparece en el edificio de gobierno de la Ciudad de México con motivo de las fiestas patrias no es del partido morena, sino de su fundador, Andrés Manuel López Obrador.



Se trata, sin duda, de una copia pirata. El documento original está resguardado por el gobierno mexicano.



Dante Delgado cortó las alas a los obradoristas al convertir su

partido Convergencia en Movimiento Ciudadano y registrarlo ante el INE, incluido el águila con las alas extendidas.



El águila en cuestión cubrió a ’André Manue’ durante sus campañas presidenciales, sobre todo cuando se autoproclamó ’presidente legítimo’, cargo al que no ha renunciado.



El NO emblema de MORENA está grabado en la corbata que llevaba el Jefe de Estado mexicano para su primer y único encuentro con el presidente Donald Trump, en Washington.



Por instrucciones del comandante supremo de nuestras fuerzas armadas, el águila con las alas abiertas es ahora distintivo de la naciente

Guardia Nacional.



De acuerdo con ’La Chein’ (Claudia Scheinbaum), Regenta de la CDMX, el cuestionado adorno septembrino ’no es el logotipo de Morena’.



Claro que no.



El partido gobernante en la capital y buena parte del país, no es dueño de ese simbolismo.



’La Chein’ debe saber que lo ordenado por su jefe; es decir,

menospreciar el Escudo Nacional provocó indignación en la mayor parte de los mexicanos.



El águila federalista, águila republicana o águila juarista es tan solo parte de nuestra historia.



No olvide, señora Regenta que tras su derrota ante el michoacano Felipe Calderón, el tabasqueño Obrador describió lo que sería su ’gobierno itinerante’:



’Ya no queremos más el águila mocha de los conservadores, de los reaccionarios, el águila de la derecha que el pueblo repudia; (el águila juarista) es símbolo de que vamos a restaurar la República’.



En redes sociales se dice que el águila obradorista guardaba semejanza con el símbolo nazi (la Reichsadler o águila imperial sobre una cruz esvástica; alas extendidas y el nombre MORENA).



Cierto o no, los morenos de la capital eligieron como adorno patrio en el zócalo y muy cerca del Senado de la República (Insurgentes y Reforma) el águila con las alas extendidas--que identificó al movimiento pejista, hasta que se convirtió en partido político-- en

lugar del Escudo Nacional.



AMLO está en Morena. Morena es AMLO. AMLO es Morena al menos hasta 2025, cuando terminen sus registros ante el INE y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).



A la luz de lo sucedido, creo yo que es responsabilidad de la

Secretaría de Gobernación procurar que se cumpla la ley.



¿Estará enterada doña Olga Sánchez Cordero?



Simpatizantes de AMLO llamaban fascistas a los opositores de la 4T.



Hoy, la mayoría de los gobiernos de la 4T son irrespetuosos y autoritarios. Verdaderamente fachos.



