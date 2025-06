Facilita más de 3 mil trasplantes, implantes e injertos a nivel nacional con el banco de tejidos del EdoMéx

TOLUCA, Estado de México. - El Banco de Tejidos del Estado de México es el único en su tipo, convirtiéndose en un referente nacional gracias a su capacidad de procesar distintos tipos de tejido músculo-esquelético, piel, amnios y córneas, utilizados para realizar trasplantes, implantes e injertos que son suministrados a hospitales en 19 estados de la República.



Durante la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Banco ha otorgado más de 3 mil 900 tejidos y 503 córneas, todos ellos gratuitos, a 19 entidades federativas, lo que representa más de 16 millones de pesos de ahorro en gastos de procesamiento.



Este 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una fecha propicia para reconocer el esfuerzo de las instituciones, la generosidad de las y los donadores, así como el incremento de trasplantes exitosos, como el de Tania Itzel Durán Cruz, una joven de 27 años, quien encontró una segunda oportunidad al recibir un riñón de su papá.



’Me realizaron un trasplante desde el primero de abril y me siento muy bien, he tenido muchos cambios emocionales y físicos, es un regalo muy grande porque es otra oportunidad de vida que nos dan a nosotros’, expresó Tania Itzel, paciente renal.



Al igual que Julio César Mendoza Mendoza, de 36 años, quien agradeció al Banco de Tejidos por la prueba que le ha permitido recuperar su salud, ’mis riñones ya no me funcionaban al 100 por ciento, por eso recibí un trasplante de mi mamá, fue la que me regaló su riñón. Yo opino que muchos deben de tener, como yo lo tuve, gracias a Dios, esa fortuna, esa suerte, esa oportunidad’.



Para continuar con estas acciones de ayuda social, en octubre de 2024, el Gobierno del Estado de México creó el ’Código Tejiendo Vidas’ con el objetivo ayudar a los pacientes que requieren un proceso de este tipo, garantizando el acceso a la salud, sin importar su lugar de procedencia.



’La Gobernadora Delfina Gómez y de la Doctora Macarena Montoya han apoyado mucho este programa de donación y trasplante, por el cual se hizo el Código Tejiendo Vidas. Hemos logrado incrementar la gratuidad, la accesibilidad y la universalidad de los tejidos y no solamente en el Estado de México, sino, a nivel nacional’, afirmó Ingrid Marisol Pérez Espejel, Directora General del Banco de Tejidos.



De este Código, derivan convenios con los estados de Guerrero Michoacán y Jalisco, que consisten en obtener los tejidos de los donantes en hospitales de dichas entidades, procesarlos en el Banco del Estado de México y regresar el 50 por ciento de estos de forma gratuita; la meta para 2025 sumar a 10 entidades más a estos acuerdos.



En un esfuerzo internacional, para salvar la vida de 13 personas con quemaduras, en 2024, el Banco de Tejidos del Estado de México dio 3 mil 600 centímetros cuadrados de piel a República Dominicana, gracias a 27 donadores, siendo el único país que tuvo esta capacidad de respuesta al contar con el tejido procesado.



También en 2024 se reactivaron las pruebas de histocompatibilidad, que consisten en la toma una muestra sanguínea del receptor y del potencial donador; se realiza un estudio a nivel genético para asegurar que son compatibles inmunológicamente, reduciendo el riesgo de rechazo de los órganos; estas pruebas se realizan para trasplante renal de donador vivo.