Facilitan inscripción escolar con actas de nacimiento digitales

Plantean intercambiar información para corroborar datos de estudiantes, y adjuntar sus actas en PDF a sus archivos académicos.



Toluca, Estado de México, 12 de agosto de 2020. Las y los estudiantes de nuevo ingreso del Estado de México no requerirán presentar físicamente sus actas de nacimiento para inscribirse al ciclo escolar 2020-2021.



Los Secretarios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, Rodrigo Espeleta y Alejandro Fernández, respectivamente, firmaron un convenio para intercambiar información del registro de nacimiento de alumnas y alumnos para completar sus expedientes académicos con actas de nacimiento en formato PDF.



Con ello, madres y padres de familia podrán llevar a cabo procesos de inscripción más ágiles y evitarán aglomeraciones en las oficinas del Registro Civil, para cuidar la salud de las personas.



’Este convenio nos permite intercambiar información a efecto de que las y los alumnos de nuevo ingreso puedan conseguir su acta de nacimiento, sin necesidad de acudir a las oficinas del Registro Civil; es un tema que llegó para quedarse, la nueva realidad nos exige generar este tipo de mecanismos donde las y los ciudadanos no tengan ya que trasladarse a las oficinas y que puedan hacer sus trámites vía electrónica’, dijo el Secretario Espeleta.



Alrededor de 500 mil alumnas y alumnos se verán beneficiados con este convenio, que representa un ahorro de más de 30 millones de pesos para las familias mexiquenses.



’El hecho de que los papás no tengan que ir a sacar su acta de nacimiento, más en este momento de sana distancia, es un gran apoyo; la firma de este convenio, sin lugar a dudas, agiliza y facilita la vida de los ciudadanos mexiquenses’, consideró el Secretario de Educación.



El convenio entrará en vigor de manera inmediata, con lo que la Secretaría de Educación podrá enviar al Registro Civil la base de datos de alumnos de nuevo ingreso o que realicen algún cambio de escuela, para cotejarla con los archivos de actas de nacimiento.



El Registro Civil devolverá esa base de datos con los PDF de las actas para los archivos de cada estudiante.