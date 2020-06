Factureras y evasión fiscal

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que 43 empresas factureras están relacionadas, no sólo son empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, en las que participaron ocho mil 202 entre personas físicas y personas morales con operaciones de 93 mil millones de pesos, y si hubieran pagado IVA e Impuesto Sobre la Renta, hubieran sido 24 mil 500 millones de ISR y 11 mil 396 millones de IVA. Además, había muchas de estas empresas que lo que hacen es que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el Impuesto Sobre la Renta, ese Impuesto Sobre la Renta tampoco lo pagaron, de Impuesto Sobre la Renta retenido son 19 mil millones de pesos. En total, por esas operaciones simuladas dejaron de entrar 55 mil 125 millones de pesos.



Buenrostro Sánchez dijo que este primer paquete de denuncias ya están muchas de ellas publicadas en el Diario Oficial como empresas factureras, otras están corriendo los tiempos como presuntas empresas factureras, pero tienen investigaciones de otras, no sólo de defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero. Todas estas empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de dos, y en total se analizaron 22 millones de facturas.



De las empresas factureras, si vemos el inciso B, lo que es Impuesto Sobre la Renta e IVA, que son 24 mil 500 millones y 11 mil 300 millones, esos dos son muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como la empresa son como empresas fantasmas, uno llega y no está localizado, no existen los papeles, las personas normalmente son prestanombres, entonces, lo que hay que hacer es seguir la operación del dinero.Ese recurso es muy difícil de recuperar, lo que sí se puede recuperar más fácil son los 19 mil millones de pesos.



Lo que se espera es que, luego de darles oportunidad de regularizar su situación y se fortalezcan las finanzas, el país se encarrile hacia el cumplimiento de las disposiciones hacendarias y se evite el huachicoleo fiscal a la vez que se termine con la impunidad; pero para ello es necesario que los altos mandos de la IV transformación prediquen con el ejemplo y la sociedad no tenga la impresión de que se cumple con unos y se protege a los otros, es decir, que haya piso parejo para todos…



TURBULENCIAS



Piden recursos para 50 municipios

Inmediatamente después del sismo de 7.5 de magnitud registrado el martes 23, el gobernador Alejandro Murat solicitó recursos para medio centenar de municipios afectados en la costa y hacer frente a los derrumbes en carreteras federales y estatales, al resultar la entidad más dañada por el fenómeno, en tanto investigadores de la UNAM afirmaban –aun cuando quizá manejen otro concepto- que sí ocurrió un tsunami pero organismos internacionales y la SEMAR desmintieron la presencia de tal fenómeno que en otras regiones del mundo han ocurrido con tales consecuencias….- El gobernador presidió la 3ra sesión del Consejo de Protección y Seguridad acompañado del Gral. Juan Arturo Cordero, comandante de la 8va Región Militar; del comandante de la Guardia Nacional en Oaxaca, el General Brigadier Rogelio García Pérez, representantes del Gobierno federal y estatal en la cual se reportó que son siete los muertos a consecuencia del sismo y que ocurrieron, uno en los valles centrales, tres en la Sierra Sur, dos en el istmo y uno en la Costa;11 heridos, de los cuales, solo cinco se encuentran hospitalizados, en la región de la Sierra Sur, hay daños importantes debido a deslaves y derrumbes que impiden el paso; 2,072 viviendas afectadas y 85 los municipios han reportado daños en algún tipo de infraestructura; los hospitales del estado, salvo el hospital del IMSS de Huatulco, se encuentran trabajando de manera normal igual que los 14 centros de salud que tienen daños menores…

