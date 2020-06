Factureros serán llamados a cuentas y contribuyentes regularizarse: AMLO

13 junio, 2020



Ciudad de México. 13 de junio del 2020. El presidente señaló que despachos factureros participaron un un gran fraude de miles de millones de pesos. Se tomarán medidas legales contra despachos, a contribuyentes se les enviarán avisos para que se regularicen.



-’No acaba de sorprenderme el tamaño de la corrupción que imperaba, más de lo que imaginaba, aún estoy encontrando cosas’-, puntualizó.



El presidente dijo que las falsas facturas tuvieron «su apogeo en los últimos 10 años. No sólo se beneficiaban particulares, empresas, sino funcionarios.’



’Vamos a actuar legalmente contra estos factureros y a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo, les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen»: AMLO



AMLO aclaró que dichas notificaciones son en lugar de interponer denuncias «tendríamos que interponer 20, 30, 40 mil denuncias’, afirmó.



Las facturas apócrifas de presidencia



El presidente recordó grandes montos gastados por Ernesto Zedillo:



’Es increíble que para gel, para moco de elefante, cien mil pesos o servicio de internet, siete millones de pesos, nada más en un viaje», precisó.



Dijo estar seguro que esto «no se daba a conocer arriba o no se daban cuenta».



-«…, esto era la administración que tenían ahí y eran facturas apócrifas, falsas en Presidencia sí’, subrayó.



Fraude mil millonario

Dijo que en el fraude cometido con facturas falsas en los últimos diez años es por miles de millones de pesos .



-…,’de personas que se dejaban engañar con estos mecanismos para no pagar los impuestos». expusó.



Ante la prensa en Palacio Nacional AMLO narró que «si tenían que pagar un millón, les decían entréganos cien mil y nosotros te resolvemos».



Entonces había una mecánica de extender facturas falsas y estos factureros que tenían despachos se hicieron muy ricos- dijo- «y ahora dejan a miles de contribuyentes con este problema».



Reparar el daño



Vamos a buscar la forma para que se repare el daño expresó e indicó que hay ’actores intelectuales de todo esto… Se volvió un modus operandi, casi normal».



-«…, porque este mecanismo era parte de la corrupción gubernamental’.



Necesario reformar Afores para que trabajadores no pierdan: AMLO



Con Zedillo las Afores ‘pero no se contempló, para decirlo suavemente, que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar’. Defender derechos: AMLO



Defender derechos de trabajadores

Regeneración, 12 de junio del 2020. El presidente AMLO señaló la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores por medio de una iniciativa del Ley que sistema de pensiones para que jubilados a partir del 2024 pueda recibir un retiro superior al salario mínimo.



En ese sentido descartó que se trata de «meter ruido», como se dice políticamente o hacer afectaciones a los recursos de las Afores.



De hecho AMLO ha subrayado en al menos dos ocasiones que abordaría el tema una vez que lo permitiera la emergencia del coronavirus.



Zedillo puso las Afores

’Lo que se trata es de ayudar a resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo», recordó el presidente en primer lugar.



En su posicionamiento político expresado «suavemente» como él mismo lo dijo, resulta los creadores de las Afores no contemplaron que los trabajadores saldrían perdiendo.



-«(…), Afores que se fueron creando pero no se contempló -para decirlo suavemente- que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar’.



El presidente explicó que se trata de llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores sin imposiciones para lograr las reformas de Ley que se requieren.



-’…, un acuerdo general, no impositivo, sino buscando la participación de todos trabajadores empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno desde luego»-, precisó.



Reforma necesaria

Tal como lo ha explicado, incluso desde la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, las reformas son necesarias porque sino los trabajadores jubilados recibirán solo la mitad de lo que mínimamente les corresponde.



-«…, los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo. Van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde», puntualizó.



Tal como lo ha señalado AMLO es un asunto que estallará en 2024, cuando halla terminado su administración, sin embargo se trata de velar por los intereses de los trabajadores.



Finalmente, puntualizó que se trata de llegar a un acuerdo que permita una reforma de Ley para proteger a los jubilados.