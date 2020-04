*FADG dará atención emergente a familias de escasos recursos en Guerrero: Evodio Velázquez

*Ofrecerá kits de limpieza, despensas y víveres de bajo costo con ’Mi tiendita ahorradora’



Ante la contingencia generada por el Covid-19 hemos visto la naturaleza de las personas surgir con acciones solidarias buscando beneficiar a la población ante las desastrosas consecuencias para las familias en el aspecto económico.

No solo son acciones institucionales, también son de grupos de la sociedad civil y políticos que encabezan agrupaciones importantes en el espectro estatal.

Es el caso del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), el cual a la par de las autoridades, grupos empresariales y ciudadanos representativos de la sociedad civil, ha lanzado un programa de atención emergente para los sectores sociales más vulnerables afectados por la pandemia del Coronavirus.

Ante esta contingencia es necesario sumar las manos solidarias que beneficien a la población en general, sin distingo partidista ni ideológico.

Sería mezquino buscar beneficiarse de esta contingencia para fines políticos, por eso hay que insistir en que se debe anteponer los intereses colectivos a los particulares y partidistas.

Y en este escenario es como el FADG, encabezado por Evodio Velázquez Aguirre, se suma a las acciones solidarias en apoyo a la población más vulnerable y afectada por la paralización de actividades económicas para detener el avance del Covid-19.

La propuesta es que en los próximos días esta agrupación estará entregando kits de limpieza (gel antibacterial, alcohol y cloro) y despensas a las familias de escasos recursos en Guerrero.

Estas acciones se realizarán en los municipios más importantes y con mayores índices de casos por coronavirus, como Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, entre otros.

Evodio Velázquez ha informado que el FADG implementará el programa ’Mi Tiendita Ahorradora’, ’para que las familias guerrerenses puedan comprar la canasta básica de alimentos a muy bajo costo’, esto debido al incremento en los precios de los suministros.

Este programa estará coordinado por la diputada Perla Edith Martínez.

El Frente Amplio está conformado por un conjunto de alcaldes y políticos perredistas, quienes se han agrupado para participar en acciones de solidaridad con la población que ya padece las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Por su parte, los alcaldes integrantes de esta organización han acordado no cobrar impuestos a comerciantes, realizan la difusión de las medidas preventivas en náhuatl y español, así como el monitoreo de visitantes y la colocación de filtros en las terminales de autobuses.

Algunos ediles participantes son de los municipios de Tecpan, Chilpancingo, Florencio Villarreal, Mártir de Cuilapan, Tixtla, San Miguel Totolapan, San Marcos y Copala.

El FADG reconoció el trabajo que realizan los integrantes del sector salud, a quienes su representante Evodio Velázquez hizo un reconocimiento solidario.

’Hoy, dijo, todos ellos deben de tener no sólo el abrazo cálido de todos, sino el reconocimiento de las instituciones, que ojalá en un futuro se vea reflejado en mejores condiciones laborales para todos los que hoy están dando un gran servicio.’

Bien por esta organización que se suma a otras, con acciones en beneficio de la población, en momentos en que se requiere manos solidarias que fortalezcan a los que menos tienen en este momento de crisis de salud, de empleos y salarios.