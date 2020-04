Fake News, la estrategia que acaba con credibilidad de algunos medios

México es el segundo país a nivel mundial en difundir noticias falsas en diversos medios para fines políticos, provocando una serie de desmentidos por parte del Gobierno de México; asegura un reciente estudio realizado por investigadores de la UNAM.



El principal vocero de la administración federal, Hugo López-Gatell, calificó tales actos como ’grupos de interés que fabrican noticias falsas para confundir a la sociedad, con fines políticos o de interés económico’.



De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México se ubica en el segundo puesto a nivel global en generar noticias falsas, sólo detrás de Turquía.



En este sentido, Luis Ángel Hurtado, profesor-investigador de la UNAM, asegura que con las noticias falsas ’se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva’.



En Facebook de los 82 millones de usuarios mexicanos el 88 por ciento (70 millones) asegura haber recibido alguna vez noticias falsas, refirió uno de los autores del reciente estudio ’Radiografía sobre la difusión de fake news en México’.



En las últimas semanas varios medios de comunicación acusaran al Gobierno federal de ocultar el número real de muertos por coronavirus, señalamientos que carecieron de evidencia e información verificada.

Las fotos de cadáveres captadas en otros países



El caso más reciente se produjo cuando el Diario de Juárez publicó en su primera plana una fotografía de supuestos cadáveres en bolsas de plástico, acompañada del titular: “Prueban con fotos muertes por COVID-19”.



En la nota, el diario afirmaba que el Gobierno mexicano “podría” estar “maquillando” las cifras de muertos por coronavirus, de acuerdo a la fotografía, erróneamente atribuida a un hospital de Ciudad Juárez.



Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró en un comunicado que la información difundida era falsa y que “las imágenes difundidas por este medio corresponden a otros países”.



Según Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, esta situación provocó que el organismo denunciara al Diario de Juárez ante los tribunales por difundir información falsa en medio de la crisis.





#OJO La tarifa doméstica de luz en México aumentó casi 4 por ciento en este mes, respecto a abril de 2019, señala la CFE https://t.co/XsANTz5Xf8 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 14, 2020

#AVISO: La #CFE desmiente supuestos aumentos a las tarifas de energía eléctrica; el impacto porcentual fue de 0.23% de incremento de un mes a otro y no del 4% como falsamente afirman algunos medios de comunicación y en redes sociales.



📄#Boletín: https://t.co/xbbZnstrLF — CFEmx (@CFEmx) April 14, 2020

Se necesita ayuda!

Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

El @GobiernoMX respeta irrestrictamente las libertades democráticas y los derechos humanos, por lo que, a pesar de la #EmergenciaSanitaria, no dictará medidas coercitivas ni declarará Estado de excepción. Toda versión que contradiga esta disposición es falsa. No te dejes engañar. pic.twitter.com/MghVh2YvJK — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 9, 2020

Las aseveraciones de @CarlosLoret con respecto a mi persona son completamente falsas y sacadas de contexto.



Reitero: en NINGÚN momento el Hospital de Especialidades del CMN #SXXI compró material que no cumpla con los procesos licitatorios de la Institución.



Comparto carta ⬇ pic.twitter.com/1d3VDbPrhP — Carlos Cuevas (@NeuroCuevas) April 8, 2020

Medios como el del periodista Joaquín López-Dóriga, quien a principios de la epidemia en México difundió otra noticia falsa sobre la presunta muerte de un empresario por COVID-19, señalaron que los precios de la electricidad aumentarían 4 por ciento en abril, respecto al mismo mes del año anterior.Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad desmintió dicha información, argumentando que el aumento fue de 0.23 por ciento y no del 4 por ciento; solicitaron a los medios no difundir tal noticia falsa.A través de redes sociales, el actor Eugenio Derbez subió un video mencionando una carta difundida en Facebook y atribuida al supuesto doctor Faustino Ruvalcaba, de la clínica 20 del IMSS en Tijuana, en la que se hacía un “llamado de auxilio” al no contar con equipos y materiales de protección.Por lo que el actor en unión con Ruvalcaba solicitaban donaciones, recursos que ocuparon para la clínica 1 para la compra de cubrebocas, así lo informó Ruvalcaba en una entrevista.Sin embargo, el IMSS de Baja California, estado donde se ubica Tijuana, respondió que no existía ningún médico con ese nombre trabajando en los hospitales públicos de la entidad, y pidió al actor no difundir información falsa en redes.El pasado 9 de abril, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, desmintió un mensaje oficial en el que se hacía alusión a un supuesto toque de queda de 96 horas por la epidemia del coronavirus.Por lo que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter alertando sobre una oleada de información falsa, atribuida a grupos con fines políticos y económicos.El presentador de noticias Carlos Loret de Mola publicó el pasado 2 de marzo que el Gobierno mexicano había comprado equipo no adecuado para enfrentar la epidemia de coronavirus; por lo que el director de la coordinación de Unidades de Alta Especialidad del Hospital Siglo XXI, Carlos Cuevas emitió un comunicado acusando al periodista Carlos Loret de Mola de difamación y de “distorsionar la verdad para producir polémica”.