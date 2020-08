Un singular personaje que asume la vida con desparpajo, sin filiación partidista y carente de carrera política, cuya vida profesional ha corrido en la academia en la UNAM, a quien desde que asumió un relevo en el gabinete presidencial han candidateado a la dimisión o el despido, expresó en privado su opinión y lo que le consta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo evidenció falaz. El tema es insoslayable…



Sí, el biólogo y doctor en Ciencias, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, calificó al de Andrés Manuel López Obrador ’gobierno de contradicciones brutal’.



Y mire usted cuánta razón tiene este universitario que ha rebasado los 70 otoños y simpatiza con la izquierda pero no con la que presumen los prohombres de la 4T, tanto que poco antes de que se filtrara la versión de audio que recoge lo que piensa del gobierno lopezobradorista --se presume en una reunión con su equipo de trabajo y siempre hay Judas hasta en la sopa doméstica--, el inquilino de Palacio Nacional, en periplo por el estado de Sinaloa insistió en que ya estamos saliendo de la crisis económica y sanitaria.



’Si ustedes me dicen: ‘¿Cuánto hay en caja?, ¿hoy cuánto tenemos en caja?’, les puedo decir, 300 mil millones (de dólares), acaba de dar a conocer el Banco de México el aumento en las reservas -¿no tendrás la nota? (preguntó a Chucho Ramírez)- a pesar de la crisis’, presumió el licenciado López Obrador, aunque en realidad las reservas ascienden a 192 mil 606 millones de dólares, amén de que cifras del INEGI y del propio Banxico refieren una terrible caída de la economía superior a la de 1995. La economía decrece y el desempleo es galopante.



Pero, bueno…



Luego, dispuso que todos los días a las 12 horas servidores del gobierno federal guarden un minuto de silencio para recordar a las víctimas del Covid-19 y brinden un aplauso a quienes luchan contra la enfermedad y al personal de la salud que trabaja salvando vidas en los hospitales.



Ese, es un insultante acto de contrición, postura falaz en busca de la simpatía popular y de echar tierra a aquel mensaje del 11 de febrero pasado, cuando junto con el subsecretario Hugo López-Gatell restó importancia a la pandemia del coronavirus que en China y Europa causaba severos estragos. Y justificó con ese singular ánimo de ministro de culto:



’Este es un homenaje que vamos a estar rindiendo a partir de hoy, en donde estemos. Si yo voy en la carretera, porque así recorro el país, a las 12 me voy a parar y me voy a bajar de la camioneta y así voy a hacer mi minuto de silencio. El que lo pueda hacer, que lo haga. Hay que fortalecernos en lo espiritual y darle mucho ánimo, mucho amor a los familiares de las víctimas, a los que tienen enfermos. Somos una comunidad solidaria’. ¿Y?



Pero, vaya, el punto es lo dicho por el doctor Toledo Manzur, en un mensaje de cinco minutos con 49 segundos, en el que al licenciado López Obrador mostró en tareas neoliberales con un negocio lechero que pretendió impulsar en terrenos ejidales –comprados o rentados—en los estados de Campeche y Tabasco, con una empresa de Estados Unidos.



¿Qué opina el escudero del señorpresidente en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo?



’Bueno, yo respeto la opinión el secretario, aunque no coincido en nada con él. El proyecto de la Cuarta Transformación tiene pilares muy claros. El Presidente lo decía en campaña, si quieren que les diga el resumen del objetivo de la Cuarta Transformación del país, decía ’se los puedo decir, parado incluso en un pie, erradicar la corrupción’, dijo el coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.



En contraste, la diputada federal perredista Claudia Reyes Montiel sostuvo que ’(…) Víctor Toledo no hace más que confirmar lo que a casi dos años de este gobierno todos los mexicanos sabemos: la autollamada cuarta transformación es un grupúsculo sin un proyecto de nación, objetivos claros y capacidad de gobernar. Sus integrantes se han sumido en luchas internas por el poder y para alcanzarlo no les ha importado mentir y traicionar al pueblo una y otra vez’.



En efecto, Toledo Manzur dice a sus interlocutores: "Quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe.



"Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas".



Y se queja:



"A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T.



En su mensaje deja en cueros al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, lo acusa de bloquear proyectos ambientales y de transición energética; y al secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, lo señala dirigido fundamentalmente a los agronegocios y en contra de la agroecología.



Aún más, comenta que hace dos meses el Presidente López Obrador convocó a una reunión de Gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que consistía en la compra o renta de miles de hectáreas ejidales en Campeche y Tabasco.



Y del escándalo de la cervecera Constellation Brands, mencionó que la Secretaría de Gobernación estaba a favor de ésta e incluso el subsecretario de Gobierno convocó a una reunión para convencer a cinco Secretarías de que apoyaran a la empresa.



¿Gobierno falaz? Bueno, bueno, Toledo Manzur fue remachó: ’(…) este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. Y lo he notado en varias líneas’.



Y no, no ha hay desmentido de Toledo Manzur ni comentario alguno de los aludidos en el audio. La máxima reza que el que calla, otorga. Lo cierto es que el aún secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo lo que es vox populi pero que el licenciado López Obrador y su círculo fundamentalista niegan.



¿Crisis en el gabinete? No, sin duda no la hay porque el gabinete es Andrés Manuel López Obrador. Crisis de conciencia, sí, porque estos personajes que integran al gabinetazo presidencial conservan el empleo a costa del ridículo personal y, lo peor, varios de ellos en la tarea de la genuflexión cotidiana en perjuicio del país.



Dudo que Andrés Manuel despida a Toledo Manzur, porque sería un golpe a su ego virreinal. Pero no olvidará la afrenta. Conste.



