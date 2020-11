Falcon consolida monopolio en servicios de laboratorio, pese a dictamen de Cofece

Una sanción de la Comisión Federal de Competencia que le invalida para licitar en instituciones gubernamentales y decenas de quejas, denuncias y escándalos por prácticas corruptas no ha sido obstáculo para que la empresa Instrumentos y Equipos Falcón, en vías de hecho, ejerza un monopolio en los servicios de laboratorio y banco de sangre en el sector salud.

Así lo confirma el resultado a su favor, de la licitación LA-01200001-E114-2020, del 26 de octubre pasado, pese a la falta de ’una carta descriptiva de capacitación’ en reactivos VPH, que la misma licitación señala que debería integrarse en la propuesta técnica, mientras que sospechosamente fue desechada la propuesta de la firma Orion, con lo que Falcon acapara tres partidas para un total cercano a 300 millones de pesos.

Fuentes consultadas no dudaron en calificar esto como ’una red amplia de intereses, de corrupción, para favorecer a Falcon, lo que redunda en deficiencias en el servicio’.

En este caso, en la adquisición del sector salud de ’reactivos completos para la cuantificación de ácidos nucleicos de los siguientes microorganismos: virus de inmunodeficiencia humana, de la hepatitis B, hepatitis C, virus del papiloma humano, citomegalovirus, chlamydia trachomatis, y mycobacterium.

En el Acta de Fallo, la doctora Karla Berdichevsky Feldman, Coordinadora Administrativa del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva ’en calidad de titular del ente convocante’, desechó la propuesta de la empresa Orion con el argumento de que ’es indispensable que la propuesta técnica presentada por el cual el licitante por cada partida cumpla expresa y claramente todas y cada una de las especificaciones y/o requisitos técnicos requeridos en el anexo técnico’ y se desecha la propuesta.

No obstante, que la descripción de la capacitación se encuentra integrada dentro del anexo técnico (anexo 6). Además, dentro de la convocatoria y que la convocante solicita que dicha carta sea integrada en la propuesta, le pasaron por alto a Falcón la grave omisión y le adjudicaron el contrato.

De todo esto, entre otros elementos más que distorsionan el sentido de las licitaciones, queda de manifiesto que la firma Falcon, ya sancionada por la Cofece, igual que sus propietarios, Noé y Rolando Ramírez Garza y el ex director Alejandro Bolín Hermida, tiene influencia decisiva en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Para comenzar, en beneficio de Falcon, se convocó con tiempos y condiciones limitantes en perjuicio de Pymes y empresas medianas con requisitos a modo, bloquean a los demás competidores con los fabricantes de equipos para realizar pruebas VPH, se acaparan los equipos instalados para después descalificar a la firma Equiver en todas las partidas, con el agravante que esa empresa cuenta con un currículum impecable de varios años al servicio del sector.

Otro dato por demás escandaloso, es la denuncia de que a empresas ya contratadas en el IMSS para los servicios integrales de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre, los funcionarios a cargo al servicio de Falcón, les impiden operar, mediante el desfachatado recurso de impedirles el acceso a las instalaciones del IMSS, para así proceder a su descalificación ’por incumplimiento’, por lo que se preparan a presentarse en las instalaciones del sector con Notarios Públicos que den fe de ese procedimiento típicamente gangsteril.

Mientras que en esta licitación del CNEGySR, de la misma forma gansteril se marginó a Orion del segundo lugar en la licitación, y ’de forma misteriosa’ se le adjudicó a Falcon el 75 por ciento de la licitación, con evidente acaparamiento del mercado.

Por lo pronto, los afectados preparan sus recursos de inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública.

(A partir de las publicaciones acerca de los trafiques en contratos del sector salud que he difundido en diferentes sitios de Internet, me han llegado varios mensajes de lectores dentro del mismo sistema de salud, donde me informan que la poderosa red de corrupción de la firma Falcon dentro del IMSS, es operada por el doctor Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (CUMATE) y tiene a su disposición para los manejos, al doctor Ricardo Avilez Hernández, titular del Área de Auditoría con Atención Especial a Servicios Médicos y al licenciado Jorge Peralta Porras, del Área de Responsabilidades. Me propongo investigar el tema)