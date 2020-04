Falla COVITEL la línea telefónica que habilitó Héctor Astudillo para atender dudas del Coronavirus

Chilpancingo, Gro., 24 de marzo de 2020.- La línea telefónica de información y orientación sobre el coronavirus Covid-19 COVITEL que anunció la semana pasada con bombo y platillo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores no funciona, se quejó una ciudadana por redes sociales.



En un video subido a grupos de WhatsApp y a través de Facebook una mujer muestra como permanece más de 15 minutos en el teléfono esperando que le responda sin tener suerte alguna.



’Van dos veces que llamo al COVITEL y nadie me contesta, la primera vez estuve 20 minutos, ahora van 15 y nadie me contestan, no sé si la línea no sirva o si de verdad estén operando, pero se los dejo para que tomen sus precauciones’, se escucha el audio del video compartido en redes sociales.



EL viernes pasado, en conferencia de prensa, Astudillo Flores, presentó la iniciativa de su gobierno para dar orientación a la ciudadanía sobre posibles casos de coronavirus en la entidad.



La línea funcionaría marcando desde cualquier teléfono fijo o móvil el ’800 77 25 834’ y sería atendida por ’especialistas altamente capacitados’ que darán orientación a los guerrerenses si están en riesgo de padecer el COVID-19, sin embargo, nadie contesta y solo se escucha una grabación con las medidas de prevención.



El mandatario estatal aseguró que Covitel estaría disponible las 24 horas del día.