Falla inteligencia sanitaria

Desde China, Europa y los Estados Unidos, las naciones más afectadas por covid-19, las acusaciones son las mismas: faltó información y acciones oportunas para detener la pandemia. El ocultamiento de información propició la expansión y cuando se tomaron medidas de mitigación, esto ya era tarde; las consecuencias están a la vista. Y pese al poderío de esos países, falló la inteligencia sanitaria.

Como cualquier país subdesarrollado, las naciones de esos continentes lucha por falta de camas y ventiladores para sus enfermos; el personal médico se contagia y no hay equipo de defensa; el virus ataca sin piedad y aun cuando hay continentes o países en los que no ha llegado la pandemia, son reacios a tomar medidas de protección, incluso en países donde ya está presente, como en el nuestro.

En México, a pesar de que se diga que se actuó a tiempo, los hechos demuestran lo contrario: no se evitaron las concentraciones masivas y se autorizó, pese a las protestas, el festival Vive Latino al que llegaron cuando menos 40 mil personas, de las cuales una treintena fueron detectadas con alta temperatura; número suficiente para el contrario de otro tanto, de acuerdo a la experiencia de Corea del Sur.

Hoy vemos que el cuartel de la policía capitalina es atacada por el virus y a pesar de la exigencia de las autoridades capitalinas de que se observen las medidas de contención necesarias, el virus ya está dentro y las consecuencias las seguiremos observando. Mueren empresarios y se infectan políticos y miles de compatriotas como en cualquier parte del mundo. Si nadie es responsable, cuando menos se puede decir que ni las potencias tienen servicios efectivos de inteligencia sanitaria.

TURBULENCIAS

Puente aéreo México-Shangai-México

El canciller Marcelo Ebrard agradeció a Aeroméxico las facilidades para establecer el puente aéreo México-SHANGAI-México para transportar equipo médico y ventiladores para enfrentar el covid-19 y, de acuerdo con la información proporcionada por el subsecretario Hugo López-Gatell, este equipo cubre las condiciones de calidad y efectividad y serán suficientes para enfrentar la curva que se inicia a fines de mes y principios de mayo…La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum informó que hasta el 4 de marzo se ha reducido en promedio cerca del 60 por ciento del tránsito vehicular en la capital. Además, se redujo más del 60 por ciento el flujo de personas en el Metrobús; 60 por ciento en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Tren Ligero; cerca del 70 por ciento en el Trolebús y ECOBICI; y alrededor del 50 por ciento en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), en tanto, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que diariamente se realizan recorridos en calles del Centro Histórico para supervisar que se cumplan con las medidas del cierre, sin embargo, se ha conminado a los negocios que permanecen abiertos a que cumplan con la disposición para evitar los contagios de COVID-19…El gobernador Alejandro Murat confirmó la detención del ex diputado local Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxafonista María Elena Ríos, ocurrido en septiembre del año pasado. Vera Carrizal fue exhibido al lado de políticos priistas locales y nacionales que presuntamente lo encubrieron durante casi ocho meses en que estuvo ’prófugo’…La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la inconformidad del sector empresarial con el informe del Presidente López Obrador en los que no anunció los apoyos solicitados y dijo que sí habrá estímulos para la micro, pequeña y mediana empresa, en tanto que los capitanes del dinero acudían personalmente a Palacio Nacional a llegar a acuerdos con el tabasqueño empeñado en empujar sus planes de Gobierno pese a los señalamientos que rectifique…

