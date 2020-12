Fallas en análisis, serio peligro para pacientes

Parece claro: una falla en diagnóstico de diabetes mellitus o de anemia perniciosa, puede llevar a un tratamiento equivocado. Pero eso no es prioridad para el IMSS, porque el tristemente célebre Cártel de la Sangre, conformado por las firmas Falcón, Hemoser, Impromed, Centrum y Selecciones Médicas, pese a sanciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, se mantienen como principales favorecidas con los contratos para servicios de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre.

Tal parece que los esfuerzos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para una inequívoca separación de los intereses privados y la función pública, topan con los tortuosos manejos del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, ya que no importan denuncias administrativas e inclusive penales, contra ese grupúsculo de empresas por prácticas monopólicas totales para que sigan detentando jugosos contratos del sector salud a lo largo y lo ancho del país.

Por eso surge por muchos lados la pregunta acerca de ¿qué intereses concretos puede haber, tan poderosos, para que se mantenga ese estado de cosas en una institución diseñada para beneficio de los trabajadores mexicanos y no para generar ganancias privadas espurias?

Una pista podría encontrarse en el hecho de que, según versiones recogidas en el sector privado, en el caso específico de Hemoser, los contratos son resultado de las excelentes relaciones entre Ignacio Higareda, dueño de la empresa, y Líderes y funcionarios de consejos, quienes echaría todo el peso del sector privado para los contratos.

Un enorme botón de muestra constituye la licitación LA-050GYR988-E7-2019, para contratación del servicio médico integral de estudios de laboratorio clínico 2020-2022, mismo que fue anulada por el Órgano Interno de Control (OIC). Eso, teóricamente, daba paso a la revisión de prácticas ilegales en contratos, con la reposición del procedimiento, pero al final, el nuevo fallo fue a favor de ¡las mismas firmas! Impromed, Hemoser y Centrum! Es menester recordar que estas empresas que integran el Cártel de la Sangre, así como sus propietarios y directivos, fueron sancionados por COFECE con multas multimillonarias; también fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República y son sujetos a revisiones por la UIF y el SAT.

Se trata del contrato más grande en su tipo, de más de siete mil millones de pesos. Si ya de suyo la licitación generó denuncias serias por desaseo y numerosas irregularidades, lo que inclusive generó renuncias y denuncias ante la secretaría de la Función Pública, el resultado final de la reposición provocó profundas decepciones y mucha irritación.

16 PREGUNTAS, NINGUNA RESPUESTA

En una reciente conferencia de prensa ’mañanera’ del Presidente López Obrador, el reportero Marco Antonio Olvera planteó ’16 preguntas para el director del IMSS, Zoé Robledo’, que constituyen una adecuada síntesis de la situación que priva en la institución y el escándalo que resulta de la connivencia con el Cártel de la Sangre.

En síntesis, Olvera inquirió al Primer Mandatario ’si acaso su gobierno seguiría permitiendo que el Cártel de la Sangre, conformado por Impromed, Hemoser y Centrum’ sigan beneficiándose de contratos de laboratorio y análisis de sangre, privilegios que detentaban en gobiernos anteriores y que inexplicablemente mantienen, que ’Impromed, propiedad de Fernando Chain, tuvo contratos por cinco mil millones de pesos en 2019; Hemoser, de Ignacio Higareda, por tres mil millones y Centrum, de Valentín Campos, por dos mil millones’.

Marco Olvera fue enfático al preguntar al Presidente AMLO: ’Señor ¿No sería posible ya que otros participen, que otros coman?’

Abundó en el sentido de que no es posible ya que se sostenga la situación de que, aún siendo sancionados, sigan participando en las licitaciones, contra toda normatividad y señaló: ’Ya no debe usted permitir estos negocios, esta colusión’ y recordó que en el pasado inmediato, ’las empresas Pisa y Centrum vendieron al gobierno en el sexenio pasado el 60 por ciento de los medicamentos e insumos… Centrum fue sancionado y en abril de 2016, la Cofece inició procedimiento por monopolio, no obstante lo cual, el IMSS adjudicó en su favor licitación para servicios de banco de sangre, junto con Impromed, que son ya bianuales’.

Destacó el hecho de que la ley antimonopolios confiere a la Cofece facultades no solo para aplicar multas, sino inclusive sanciones penales, pero el IMSS continúa otorgando contratos y enlista las empresas así favorecidas: ’Selecciones Médicas del Centro, Centrum, Impromed, Hemoser, Falcon, Dicipa y Vitalmex’.

Añade el periodista que los sobreprecios autorizados van desde los 200 millones a un 58.8 por ciento en relación con otros oferentes ’lo que constituye severo daño al erario’.

El Presidente de la República escuchó a Olvera con mucha atención y reconoció que ’hizo una denuncia muy seria, muy bien documentada y merece respuesta… mañana estará aquí Zoé Robledo, director del IMSS’.

Y sí, efectivamente, al día siguiente se presentó Robledo, quien aseguró ya conocer las 16 preguntas de Olvera, pero comenzó diciendo que ’no es historia nueva’ (¡Precisamente lo que puntualizó Olvera!) e inmediatamente después, comenzó por hablar de… ¡la fundación del IMSS, en 1943! De cómo se fueron construyendo clínicas, cómo en la institución se hacían los análisis clínicos, en qué año comenzaron a celebrarse contratos con privados… de las denuncias específicas hechas en forma reiterada, nada.

ANOMALÍAS Y SOBREPRECIOS EN NUEVE ESTADOS, DENUNCIAN TRABAJADORES

Trabajadores de base del IMSS denunciaron en días recientes, fallas en el servicio de laboratorio y contratos con sobreprecios, que llegan a 962 millones, pero hecha la denuncia, el IMSS responde: ’Era la mejor opción’.

Los trabajadores denunciaron fallas en laboratorios por tres proveedores contratados por el IMSS ’lo que pone en riesgo la salud de los derechohabientes (porque) son errores serios en estudios clínicos, confusiones de datos personales (algo muy grave), falta de equipos adecuados e insumos para pruebas reactivas’.

Las empresas denunciadas fueron… pues sí: Hemoser, Centrum e Impromed, además de Laboratorios San Ángel.

Y por otro lado Instrumentos y Equipos Falcon, sigue boicoteando todo el proceso de los servicios integrales de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre en el IMSS, a todos los niveles de la institución para quedarse con los contratos, contando con una amplia red de funcionarios corruptos del IMSS, encabezados por el doctor Efraín Arizmendi Uribe, coordinador de CUMAE, que operan abiertamente a favor de Falcón y de la cual ya fue informado en fecha reciente, el director general, Zoé Roblero y no ha pasado NADA!!!

Ninguna sorpresa, por ahora.