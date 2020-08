Fallas técnicas las que expulsaron a Tere Mojica del Foro Virtual: Nazarín Vargas

El titular del Instituto Estatal y Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, ofreció una disculpa pública a la activista afromexicana, Teresa Mojica Morga y dijo que de manera accidental, el software Zoom la expulsó del Foro Virtual: Análisis Político Electoral en Guerrero el 28 de julio, mientras denunciaba la violencia política de género ocurrida en 2018 contra la entonces candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica.



Al ser entrevistado por el Pool de Medios ’Guerrero en Redes’, Vargas Armenta argumentó que la Nueva Normalidad ha obligado a todas las instituciones a trabajar a control remoto, y que las Tecnologías de la Información tienen errores que pueden tergiversar los acontecimientos, sobre todo políticos.



Sin embargo, informó que en su momento, la consejera del IEPC Vicenta Molina también se excusó en redes sociales, por el hecho que pudo interpretarse por censura o violencia hacia la lideresa costachiquense.



Refirió que el organismo que representa (IEPC) no admite coartar la libertad de expresión, e incluso se consideró amigo personal de la también representante de México en la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.



Por otro lado, respecto al proceso electoral de 2021, Nazarín Vargas agregó que se espera el registro de más de cuatro partidos políticos nacionales, aunque en el estado no luce ningún instituto político local, pero fue cauteloso al manifestar el nuevo acomodo del proceso debido al coronavirus, por lo que estos comicios serán inéditos por la pandemia que dejó en crisis a casi todos los países del mundo.



No mencionó cifras de presupuesto que se ejecutará en el próximo proceso electoral, en el que Guerrero elegirá alcaldes, diputados locales, federales y gobernador, pues mencionó que todavía no se han definido dichos parámetros, pero confió en que la democracia se hará respetar y los ciudadanos tendrán el libre derecho de elegir a sus representantes.