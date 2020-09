Fallece a los 95 años la madre de la cantante y actriz Daniela Romo

CIUDAD DE MÉXICO.- 27 septiembre 2020. En redes sociales, la actriz y cantanteDaniela Romo informó del fallecimiento de su madre, quien tenía 95 años de edad, aunque no informó la causa del deceso.



’Mamita, solo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo. Honraré tu vida que es la mía. Yo en ti siempre. Tú siempre en mí. Gracias, madre mía, mujer divina. Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí’, publicó Daniela Romo para despidir a su mamá.



Fue la primera en enviarle sus condolencia a Daniela La actriz Angelique Boyer fue una de las primeras actrices en darle el pésame a Daniela: “Descanse en paz tu mami, que su recuerdo y amor sean paz en tu alma. No hay palabras, solo el tiempo. Abrazo fuerte a tu corazón. Lo siento mucho. Te quiero”, comentó en Twitter.



“Con mucha tristeza les comparto la partida de doña Tere, mamá de Daniela. Ya descansa en paz después de decir misión cumplida”, fue el mensaje de la productora Tina Galindo en Instagram que Romo retomó en su cuenta personal.