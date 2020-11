Fallece el Dr. José Manuel Mireles por Covid-19

www.guerrerohabla.com



Regeneración, 22 de noviembre del 2020.La tarde de este domingo el ex líder y fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, falleció por complicaciones por Covid-19.



De acuerdo con información de medios, el ex autodefensa fue internado por presentar complicaciones, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Charo.



Mireles había sido internado desde el pasado 3 de noviembre por problemas de respiración y se especuló que había contraído el virus.



Días después el propio Mireles informó que había dado positivo a la prueba de detección de Covid-19.



Sin embargo, el estado de salud del ex autodefensa se complicó, debido a que padecía diabetes y otros problemas de salud.



Fue la tarde de este domingo que se informó que José Manuel Mireles de 62 años de edad, perdió la batalla contra el virus.