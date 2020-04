Fallece el jefe de urgencias del Hospital General La Perla de Nezahualcoyotl por COVID-19

Lamenta el deceso del profesional de la salud, quien realizó un viaje al extranjero.



Toluca, Estado de México, 9 de abril de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que el día de hoy falleció el jefe de Urgencias del Hospital General ’La Perla’ de Nezahualcóyotl del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), por COVID-19, padecimiento que contrajo tras realizar un viaje al extranjero.



El titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas, lamentó el deceso del profesional de la salud y destacó que en el nosocomio referido no hay un brote de la enfermedad, además de que se han seguido los protocolos de atención para los demás trabajadores que estuvieron en contacto con el médico, a quienes se tomó la muestra y todos resultaron negativos.



Precisó que en la primera semana de marzo, el doctor viajó a Cuba a tomar un curso, pero al regresar al país, inició con síntomas, por lo que se determinó su aislamiento domiciliario, no obstante su cuadro clínico se complicó, debido a que padecía diabetes y el 2 de abril fue trasladado al mismo hospital, donde permaneció siete días bajo vigilancia, pero desafortunadamente el día de hoy perdió la vida



De igual manera, el Doctor O´Shea Cuevas informó que la esposa del galeno ha presentado síntomas de COVID-19 y se encuentra hospitalizada, además de que se da seguimiento a los dos hijos de la pareja.



Finalmente, el titular de la Secretaría de Salud estatal reiteró que en el Hospital La Perla se siguen los protocolos de sanitización y no hay un brote de contagio, además de que al ser un nosocomio asignado para atención de COVID-19, el personal cuenta con el equipo de protección necesario.