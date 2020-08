Fallece ‘El Siete Pulmones», exjugador del Tri

+Jugó los mundiales de Suiza 1954 y Chile 1962



+Icono de la afición del club América



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Ex seleccionado nacional e histórico futbolista del Club América, Pedro Nájera, apodado Siete Pulmones por la energía que derrochaba en las canchas, falleció ayer a los 91 años de edad –sin que se dieran a conocer las causas–, en Cuernavaca, Morelos.



Nájera Pacheco nació el 3 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Debutó en Primera División contra el Veracruz en la temporada 50-51.



Como seleccionado tricolor acudió a las Copas del Mundo de Suiza 1954 y Chile 1962 y disputo 46 partidos. Durante su carrera anotó 18 goles, ya que jugó varias posiciones –mediocampista y defensa– y por eso su sobrenombre de Siete Pulmones.



Histórico zaguero del Club América, Nájera fue un jugador emblemático en las décadas de los 50 y 60. Ganó cuatro títulos en la Copa México (1953-1954, 1954-1955, 1963-1964 y 1964-1965), un Campeón de Campeones (1954-1955) y una Liga (1965-1966).



Fue el jugador con más partidos en la historia de club, propiedad de la dinastía Azcárraga– con 291 (1951-64). Marca que le perteneció durante 14 años (1964-78). Cristóbal Ortega le arrancó el récord.



En el último trofeo que levantó con el conjunto azulcrema tenía de compañeros a los brasileños Arlindo dos Santos y a Zague, el Lobo Solitario, ídolos de la afición americanista.



Tras su retiro, en 1967, Nájera fue preparador físico del equipo de sus amores y auxiliar de José Antonio Roca. Conquistaron tres Ligas, en 1970-1971, 1975-1976 y 1984-1985.



’QDEP, Pedro Nájera. Gracias por siempre defender estos colores con Siete Pulmones. Te recordaremos con cariño’, escribió la selección nacional en su cuenta oficial de Twitter.



El club América, con el hashtag #LeyendaAmericanista, también envió sus condolencias en esa misma red social, donde el ex jugador fue recordado por la afición y se unió al luto del balompié nacional.



Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol, en su cuenta de twitter, también expresó sus condolencias:



’Nos unimos a la pena que embarga a la familia del futbol por el fallecimiento de Pedro Nájera Pacheco, ex jugador de la Selección Nacional de México. Pronta resignación a familiares y amigos. QEPD. #FMFporNuestroFutbol’,