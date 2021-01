Fallece Héctor Fix-Zamudio

Sensible fallecimiento del ex juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Héctor Fix-Zamudio



San José, Costa Rica, 27 de enero de 2021.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa su profundo pesar por el sensible fallecimiento del Exjuez y Presidente del Tribunal Héctor Fix-Zamudio y transmite sus más sentidas condolencias a familiares y amigos por tan dolorosa e irreparable pérdida.



El destacado jurista Fix-Zamudio, de nacionalidad mexicana, fue Juez de la Corte Interamericana entre el 1° de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 1997, siendo su Presidente en dos períodos: entre los años 1990-1993 y 1995-1997. Fue abogado y escritor, autor de reconocidas obras jurídicas en las áreas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derechos humanos. Ocupó cargos de gran relevancia en la Justicia y academia mexicana, destacando su trabajo como director en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.



La Presidenta de la Corte, Jueza Elizabeth Odio Benito, expresó que: ’la partida del Exjuez Fix-Zamudio es una gran pérdida para la comunidad jurídica en el continente americano. Dejó una huella indeleble en el Sistema Interamericano y, en especial, en su casa que fue la Corte IDH. Su inteligencia, sabiduría y sencillez serán siempre una fuente de inspiración para todas y todos nosotros’.



El liderazgo del Exjuez y Presidente Fix-Zamudio fue clave en la consolidación de la Corte en una etapa especialmente importante: los años inmediatos posteriores a la fundación, durante los que el Tribunal debió establecer su perfil, llevar adelante sus primeros y fundamentales desarrollos jurisprudenciales y acreditar su valor y eficacia antes las diversas instancias del Sistema Interamericano y ante un amplio conjunto de observadores externos. Su extenso legado seguirá guiando el trabajo en la protección y defensa de los derechos humanos en el Sistema Interamericano.