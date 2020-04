Fallece la periodista baleada, María Elena Ferral Martínez

www.guerrerohabla.com



• La colega fue agredida a tiros por sicarios que viajaban a bordo de una motocicleta.



• Los hechos ocurrieron el lunes 30 de marzo por la tarde en la ciudad de Papantla, Veracruz.



• María Elena Ferral Martínez era corresponsal del Diario de Xalapa y directora del portal de noticias Quinto Poder, con sede en Papantla; con anterioridad había denunciado diversas amenazas.



• Los enemigos de las libertas primarias no cesan en sus agresiones ni en la emergencia que estamos padeciendo.



• El gremio exige justicia para contrarrestar este grave problema social.





Falleció la colega veracruzana, María Elena Ferral Martínez, horas después de haber sido atacada a tiros por sicarios que le dispararon desde una motocicleta, que también utilizaron para huir tras cometer el atentado. Con anterioridad había denunciado diversas amenazas.



Según el parte médico, la reportera recibió cuatro tiros en el tórax; no obstante que fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Regional, no pudo salvar su vida.



Según testigos, alrededor de las 14 horas del lunes 30 de marzo ocurrió la agresión en la céntrica calle de Francisco Javier Mina de la ciudad de Papantla, Veracruz.







El gobernador del Estado, Cuitláhuac García, lamentó los hechos, instruyó a las instancias correspondientes que den acompañamiento y brinden todas las atenciones a los familiares de la periodista. Asimismo, informó de una reunión con la encargada de la Fiscalía y el secretario de Gobierno y aseguró que no pararán ’hasta dar con los responsables’.



Sin embargo, antes de dar a conocer el deceso envió un mensaje a colegas que ’daban por muerta’ a la reportera como ’oportunidad de golpear a un gobierno’; en la red social escribió:



@CuitlahuacGJ

Lamento mucho que en estos momentos que estamos tratando de salvarle la vida a la periodista María Elena Ferral, algunos de sus colegas ya la hayan dado por muerta en sus "noticias". ¿Tanto mal le desean a la gente con tal de tener la oportunidad de golpear a un gobierno?



María Elena Ferral era corresponsal del Diario de Xalapa y directora del portal de noticias Quinto Poder, con sede en Papantla, además de que gozaba de amplio prestigio en la región norte del estado de Veracruz.



Es el segundo periodista asesinado en lo que va de la presente administración estatal. El primer caso ocurrió el 2 de agosto de 2019 en la localidad La Bocanita, municipio de Actopan sobre la persona del colega Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero del diario Gráfico de Xalapa.





La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el siguiente Comunicado antes del deceso:



’CONDENA CNDH EL ATAQUE A BALAZOS SUFRIDO POR LA PERIODISTA MARÍA ELENA FERRAL, Y SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES PARA LA PROTECCIÓN DE SU VIDA Y LA DE SUS FAMILIARES













• La reconocida comunicadora en la región Poza Rica-Papantla, Veracruz, ya había sido amenazada en otras ocasiones y hoy recibió cuatro tiros

• Este Organismo nacional pidió a autoridades federales y estatales, medidas cautelares y realizar una investigación exhaustiva para evitar que el caso quede en la impunidad



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condena el ataque a balazos sufrido este lunes por la periodista María Elena Ferral, en Papantla, Veracruz, y demanda a las autoridades de procuración de justicia la pronta y efectiva investigación de los hechos para dar con los responsables de la agresión y llevarlos ante la justicia para evitar que el caso quede impune.



Este Organismo Constitucional Autónomo expresa su solidaridad a la víctima y a las mujeres periodistas de Veracruz, a los compañeros del medio en que labora y a todo el gremio periodístico.



Hoy mismo, la CNDH solicitó a la Fiscalía General de la República, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Secretaría General de Gobierno y a la Fiscalía General, ambas del estado de Veracruz, la implementación de medidas cautelares, a efecto de que se realicen las acciones correspondientes e idóneas para la protección de la periodista y sus familiares, mismas que fueron aceptadas por ambas autoridades.



De acuerdo con la información recabada, este lunes 30 de marzo, la periodista María Elena Ferral, reconocida comunicadora en la Región Poza Rica-Papantla, Veracruz, y corresponsal del Diario de Xalapa, y Norte de Veracruz, quien en el pasado ya había denunciado diversas amenazas, recibió 4 tiros al ser atacada por sujetos desconocidos que viajaban en motocicleta en la calle Francisco Javier Mina, en el centro de Papantla, Veracruz. La comunicadora salvó la vida y continúa internada grave en el hospital.













La CNDH reitera su preocupación por la falta de mecanismos idóneos por parte de la autoridad para prevenir y evitar los atentados en contra de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que buscan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión.



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observará con atención la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes’.



Por su parte la Red Veracruzana de Periodistas publicó una Carta Abierta dirigida al presidente, Andrés Manuel López Obrador; al gobernador del estado, Cuitlauhuac García Jiménez; y a Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas, misma que en su parte sustancial dice:



Hoy 30 de marzo de 2020 registramos un ataque más en contra de una reportera veracruzana nuestra compañera María Elena Ferral Martínez, corresponsal del diario de Xalapa y el Heraldo de Poza Rica y fundadora del portal Veracruz Quinto Poder, fue atacada y lesionada con arma de fuego cuando se encontraba en la ciudad de Papantla y falleció en el Hospital General de Poza Rica en la zona norte del estado de Veracruz.



Frente al asesinato de nuestra compañera María Elena Ferral Martínez exigimos: Que dentro de su caso se tome en cuenta una línea de investigación relacionada con su actividad como periodista. Que haya justicia pronta y expedita, así como claridad en el proceso. Que se investiguen las amenazas y antecedentes que ella denunció previamente. Que se aplique el Mecanismo de Protección Federal sobre su familia. Que la institución de Gobierno y las Organizaciones No Gubernamentales de Defensa de la Libertad de Expresión salvaguarden la integridad de las y los compañeros de la región. Que los servidores públicos o actores partidistas se abstengan de desvirtuar los hechos o politicen en el asunto.



El registro puntual y documentado del gremio periodístico de México, hace saber que con este crimen, en lo que va del año se han cometido 4 asesinatos: 3 periodistas, entre ellos una colega y una locutora.







En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 324 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 280 periodistas; 6 locutores; 11 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.



El gremio periodístico organizado de México, representado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; la Federación Latinomaericana de Periodistas FELAP-México; y el Club Primera Plana, CPP, alzan la voz en el reclamo a las autoridades para generar investigaciones precisas del asesinato de nuestra colega veracruzana María Elena Ferral Martínez.



Colima, Colima, 31 de marzo de 2020



UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.



Por FAPERMEX:

Pdsta, Juan Ramón Negrete Jiménez Pdsta Óscar Manuel Alvizo Olmeda

Presidenta del Consejo Directivo Presidente del Comité de Vigilancia, Honor

y Justicia



Pdsta, José Alfredo Ochoa Valenzuela Pdsta. Eva Guerrero Ríos

Secretario General Secretaria de Finanzas



Lic. Roberto Piñón Olivas Lic. Hilda Luisa Valdemar Lima

Presidente Honorario Vitalicio Presidenta Honoraria Vitalicia



Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa Mtra. María Consuelo Eguía Tonella

Presidente honorario vitalicio Presidenta Honoraria Vitalicia



Por CPP:

Lic. José Luis Uribe Ortega Lic. Virgilio Arias Ramírez Corzo

Presidente Secretario general



Lic. Teodoro Rentería Arróyave

Presidente CONALIPE, Presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX

Secretario de Desarrollo Social de FELAP.