Fallece Luis Eduado Aute a los 76 años de edad

España. Abril 04, 2020.-El cantautor español Luis Eduado Aute, falleció en un hospital madrileño, tras estar internado durante varios periodos, luego de sufrir un infarto en 2016, que lo mantuvo dos meses en coma, según informaron fuentes de la Sociedad General de Autores y Editores de España.



Más tarde, amigos y compañeros del gremio, del también pintor y poeta, confirmaron la información, a través de redes sociales, asimismo expresaron su dolor ante la pérdida.



El músico Ángel Stanich, escribió: ’Descanse maestro. Haremos por no olvidarle. Por el alma de su cuerpo, aunque cueste adaptarse. Este mundo no lo entiendo, este ’cura’ no es mi padre. Don Luis Eduardo Aute, saliste despacio del cine. Al alba te marchaste. Pasó por aquí el misterio".



El cantante español Alejandro Sanz, también publicó en su cuenta de Twitter: "Quien no tenga sueños que se disponga a tener sueños. Descansa maestro". Por su parte el interprete Raphael, escribió: ’Se nos acaba de ir Luis Eduardo Aute. Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho. Te llevas mi admiración y respeto".



Asimismo, artistas como Fermín Muguruza, Ismael Serrano, el dúo musical Estopa, el cantante Loquillo, el compositor Pancho Varona, Nega; integrante de Los Chikos del Maíz, entre otros, hicieron públicas sus condolencias, ante el fallecimiento.



De igual modo, los fanáticos del artista, expresaron su dolor: ’Cuanto dolor y que injusticia irse sin tener una despedida como se merece por lo grande que es’, ’Una pena, recuerdo esos viajes en coche para ir al pueblo y mi padre con la cinta de Aute, canciones inolvidables’, escribieron algunos de los internautas entre comentarios, en torno al fallecimiento del ídolo de 76 años.