Fallece por coronavirus el líder de la organización de indígenas de Colombia

El consejero mayor (representante legal) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, falleció este sábado por coronavirus después de permanecer varias semanas hospitalizado.



"Informo con profundo dolor el fallecimiento de mi gran amigo Luis Fernando Arias. Fundador de nuestro Movimiento MAIS y consejero mayor de la ONIC. El país pierde un gran líder, un incansable luchador por las causas justas", aseguró la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Martha Peralta.



Arias, nativo del pueblo kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, lideró durante más de una década la ONIC, estuvo al frente de las manifestaciones nacionales de las comunidades indígenas contra la violencia en sus territorios y presidió conversaciones con el Gobierno nacional para exigir el cumplimiento de los derechos de sus pueblos.



El líder fue trasladado a mediados de enero desde Valledupar, capital del departamento del Cesar, hacia Barranquilla para recibir atención especializada debido a las complicaciones que sufrió a causa del coronavirus.



El pasado 24 de enero la ONIC informó en un comunicado que su máxima autoridad continuaba "con parámetros normales de sus sistemas vitales en general y bajo tratamiento de la tecnología ECMO, enfocada al restablecimiento total de la función pulmonar".



LIDERAZO RECONOCIDO



El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó el fallecimiento de Arias y extendió un mensaje de "solidaridad no solamente a su familia, sino a todas las comunidades indígenas" del país.



"(Quiero) expresar un sentimiento de dolor. Ha fallecido hoy Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, uno de los dirigentes más importantes del pueblo kankuamo con quien hemos tenido siempre una relación cercana y lamentamos mucho su partida", aseguró Duque.



Como representante legal de la ONIC Arias tenía entre sus mandatos el fortalecimiento de la justicia propia, la creación de la Guardia Indígena Nacional, y la coordinación de espacios para evaluar el cumplimiento de los acuerdos logrados en el marco de los escenarios de concertación entre los pueblos indígenas y el Estado.



Además debía trabajar por la implementación de medidas para proteger, recuperar y reproducir la historia de las luchas de los pueblos indígenas y de sus líderes.



"Los pueblos indígenas nos declaramos en luto nacional. Hoy despedimos a uno de los líderes más importantes para el movimiento indígena, Luis Fernando Arias. Deja un legado invaluable para nuestro proceso. Mi solidaridad con el pueblo kankuamo y su familia", dijo por su parte el senador indígena Feliciano Valencia.



La Misión de la ONU en Colombia también envió "sus condolencias a los seres queridos de Luis Fernando Arias" y resaltó que como consejero mayor "trabajó por la paz, la reconciliación y los derechos de los pueblos".



Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó que Arias "será recordado por su liderazgo social, su abnegada labor en defensa de los derechos humanos y su compromiso con los pueblos indígenas".



