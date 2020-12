Fallece por covid-19 el veterano periodista Renato Trejo

Amigos y colegas del periodista Luis Renato Trejo Córdova recibimos con pesar la noticia de su deceso por covid-19, ocurrido este domingo 27 de diciembre.



Lo conocimos como un eficiente y discreto operador en diversas mesas de redacción dentro de la agencia de noticias Notimex, desde su ingreso en 1983 cuando era director Héctor Manuel Ezeta, hasta su salida en 2019 liquidado por la actual administración de la empresa que lleva más de diez meses en huelga.



Mantuvimos una gran colaboración y camaradería con Renato, incluso tras nuestro retiro de la agencia en 2004, y nos saludamos por última vez en la ceremonia con que fue celebrado el 50 aniversario de Notimex, el 21 de agosto de 2018, en la Lotería Nacional.



Gracias a su experiencia acumulada como reportero, redactor, editor, jefe de edición y coordinador, ocupó al final de su etapa en Notimex la subdirección de información general, pero quedó un tanto marginado, sin perder su plaza, cuando el entonces director general Alejandro Ramos aceptó la imposición sindical de otra persona, afín al líder, para ejercer sus funciones.



Renato Trejo fue hospitalizado el pasado día 18, según informó por las redes sociales su hijo, quien pidió a sus amigos y familiares ’todas sus oraciones y buenas vibras’, pero al final no resistió la agresión del virus. También por las redes, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex publicó una esquela este domingo.



El desaparecido colega tuvo la oportunidad de hablar de su trayectoria cuando en 2018 varios periodistas, entre ellos él, fuimos entrevistados como parte de los actos para celebrar el cincuentenario de esa empresa fundada el 20 de agosto de 1968.



En esa ocasión dijo a su entrevistador, Rodolfo Maldonado, que a su juicio Notimex, con tres lustros como Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se había ganado un lugar entre los medios de comunicación por la veracidad de su información y por su acción como formadora de profesionales.



En la entrevista, difundida el 15 de julio de 2018, fue presentado como ’partícipe en la cobertura de sucesos nacionales como el terremoto de 1985 y el asesinato de Luis Donaldo Colosio; internacionales como el de Indira Gandhi, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica; o deportivos, como el Mundial de Futbol México 86’.



Trejo inició su carrera en la agencia Informex cinco años antes de ingresar a Notimex, que ’ha sido mi casa’ según le dijo a Maldonado, a quien también narró algunas de sus experiencias profesionales y expresó algunas de sus convicciones, como la de ser necesario corroborar la información antes de difundirla, para evitar desmentidos.



Una de las satisfacciones que le comentó también, fue la de haber obtenido para Notimex la primicia en México del asesinato de la primera ministra de la India, Indira Gandhi, el 31 de octubre de 1984, gracias a la transmisión inmediata del despacho informativo que llegaba por el teletipo a la media noche, cuando él estaba ya de salida por haber terminado su turno.



En diciembre de 1992 fue enviado a Washington para cubrir la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



También aseguró al ser entrevistado, que Notimex se caracterizaba ’por ser formadora de periodistas; y en el mundo reporteril no falta quien reconozca que empezó o se formó en la agencia; incluso, gente que ha estado al frente de oficinas de prensa, de salas de redacción, de otros medios de comunicación’.



Entre los ex funcionarios de Notimex que han fallecido en los últimos meses, figuran también los directores Jorge Medina Viedas (29-XI-2018), Enrique Herrera Bruquetas (22-XII-2018) y Rolando Ortega (11-VIII-2020) y el subdirector Salvador Borja (2020).



Descanse en paz Renato Trejo, uno de los veteranos de la antigua Notimex.