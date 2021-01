Fallecen 23 personas tras recibir vacuna contra covid-19 de Pfizer en Noruega

www.guerrerohabla.com



A los médicos de Noruega se les ha dicho que realicen evaluaciones más exhaustivas de los pacientes ancianos muy frágiles en la fila para recibir la vacuna Pfizer BioNTec contra el covid-19, luego de la muerte de 23 pacientes poco después de recibir la vacuna.



"Puede ser una coincidencia, pero no estamos seguros", dijo Steinar Madsen, director médico de la Agencia Noruega de Medicamentos (NOMA), a The BMJ . "No existe una conexión segura entre estas muertes y la vacuna".



La agencia ha investigado 13 de las muertes hasta ahora y concluyó que las reacciones adversas comunes de las vacunas de ARNm, como fiebre, náuseas y diarrea, pueden haber contribuido a desenlaces fatales en algunos de los pacientes frágiles.



"Existe la posibilidad de que estas reacciones adversas comunes, que no son peligrosas para los pacientes más jóvenes y en mejor forma y no son inusuales con las vacunas, puedan agravar la enfermedad subyacente en los ancianos", dijo Madsen. ’No estamos alarmados ni preocupados por esto, porque son ocurrencias muy raras y ocurrieron en pacientes muy frágiles con enfermedad muy grave’, enfatizó. "Ahora estamos pidiendo a los médicos que continúen con la vacunación, pero que realicen una evaluación adicional de las personas muy enfermas cuya afección subyacente podría verse agravada". Esta evaluación incluye discutir los riesgos y beneficios de la vacunación con el paciente y sus familias para decidir si la vacunación es el mejor curso.



Se han administrado más de 20 mil dosis de la vacuna durante las últimas semanas en Noruega y cada semana se producen alrededor de 400 muertes entre los residentes de hogares de ancianos.



El Instituto Paul Ehrlich en Alemania también está investigando 10 muertes poco después de la vacunación covid-19.



Cuando se le preguntó si había ocurrido alguna muerte en pacientes del Reino Unido después de la vacunación, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido dijo que los detalles de todas las reacciones sospechosas notificadas en asociación con las vacunas covid-19 aprobadas se publicarían junto con su evaluación de los datos sobre de forma regular en el futuro. Con base en los informes publicados disponibles de los ensayos clínicos, la MHRA dijo que actualmente no anticipó ningún problema de seguridad específico.



En un comunicado, Pfizer dijo: ’Pfizer y BioNTech están al tanto de las muertes reportadas luego de la administración de BNT162b2. Estamos trabajando con NOMA para recopilar toda la información relevante.



’Las autoridades noruegas han dado prioridad a la inmunización de los residentes en hogares de ancianos, la mayoría de los cuales son muy ancianos con afecciones médicas subyacentes y algunos de ellos padecen una enfermedad terminal. NOMA confirma que el número de incidentes hasta ahora no es alarmante y está en línea con las expectativas. NOMA evaluará minuciosamente todas las muertes notificadas para determinar si estos incidentes están relacionados con la vacuna. El gobierno noruego también considerará ajustar sus instrucciones de vacunación para tener más en cuenta la salud de los pacientes.

