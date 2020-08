Fallida política contra coronavirus

A pesar del discurso oficial de que se encuentra bajo control la pandemia de coronavirus en México, y de que en comparación a otros países no nos ha afectado tanto, la terca realidad nos da otra versión mucho muy diferente.

Tan solo la semana pasada, más exactamente el 6 de agosto y de acuerdo con cifras oficiales, en la república mexicana se rebasó la barrera de los 50 mil fallecidos por el Covid-19, la cifra exacta fue de 50 mil 517, mucho muy lejana a los cálculos iniciales emitidos por el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante los primeros días de que se registran los primero casos.

El 27 de febrero aseguró que ’en el peor de los escenarios’, el coronavirus causaría 12 mil 500 muertes en México, sin embargo para el 4 de junio rectificó su cálculo y pronosticó que la pandemia causaría 35 mil decesos, incluso anticipó que en un escenario "muy catastrófico" se preveía llegar hasta las 60 mil, lo cual de proseguir las tendencias se cumplirá en los próximos días, mientras ocupa el tercer lugar entre los países con más fallecimientos por Covid.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca ha perdido su optimismo frente al coronavirus. Así tras de que el 18 de marzo se registró el primer deceso por el Covid-19, el 2 de abril, con 50 muertos, afirmó que la crisis era transitoria y ’caía como anillo al dedo’; para el 25 de abril con mil 305 fallecimientos, expresó que el país ya está viendo ’el final del túnel’; al día siguiente dijo que ’vamos bien, se ha podido domar la epidemia. En vez de que se disparara, como ha sucedido en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal’.

Después, el 14 de mayo y con cuatro mil 477 vidas humanas perdidas, manifestó que ’no nos rebasará’ la enfermedad y ’ya estamos de salida’ y sin saturación de hospitales’; el 7 de agosto expresó que ’no me gustan las comparaciones, pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia nosotros no hemos sido tan golpeados’ y tras reiterar su respaldo a López-Gatell, insistió en que no habrá cambio de estrategia contra el Covid-19.

No debe omitirse que todas las cifras expresadas son las oficiales, emitidas diariamente por las autoridades federales, pero las mismas han sido cuestionadas por diversos expertos e instituciones independientes, quienes consideran que las estadísticas reales pueden ser más elevadas, tanto en el renglón de contagiados como de fallecimientos, pero sigamos con los números emitidos por la Secretaría de Salud y sus voceros.

También debe considerarse que dentro de la pandemia un tema controversial ha sido el uso del cubrebocas, elemento que a pesar de las recomendaciones de especialistas y expertos, tanto López Obrador como López-Gatell –a quien el presidente ha calificado en múltiples ocasiones no solo de conocedor, también como su consejero personal–, no lo utilizan.

El presidente ha usado ese artículo en contadas situaciones y, siguiendo su ejemplo, los integrantes de su gabinete, colaboradores, asesores, gobernadores y legisladores afines tampoco los utilizan, en tanto que políticos de oposición y críticos del sistema los portan cotidianamente, aún en eventos oficiales.

Ese ejemplo de no usar el cubrebocas ha sido replicado por muchas personas que se niegan a portarlo por considerarlo como algo inútil. Aunque varias veces el presidente ha sido cuestionado por no usarlo, siempre ha recurrido a salidas políticas que pretenden ser chistosas y controversiales, como al expresar que lo haría al ya no existir la corrupción, cuando desde el inicio de su administración había declarado el fin oficial de esas prácticas ilegales.

Resulta necesario usar el cubrebocas para reducir los contagios de coronavirus, sin que sea una simple frase al azar: el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington ha pronosticado que en el peor de los escenarios México llegaría a los 153 mil 189 muertos, es decir que acorde a la cifras del viernes 7 de agosto, cuando se contabilizaron 51 mil 311 fallecidos, significa que para diciembre será tres veces la cantidad de muertos.

Pero advierte que si la población mexicana utiliza esa protección, entonces la cantidad de muertos disminuiría hasta 104 mil 803 fallecidos. Con este pronóstico se expresa lo importante e imprescindible que resulta el uso del cubrebocas, estrategia que se debió implementar desde los primeros días de la pandemia.

¿Qué nos espera en el futuro? Mientras que no cambie la perspectiva oficial y se mantenga la visión optimista pero ajena a la realidad, difícilmente se podrá contener el crecimiento de contagios y decesos, pero la mejor para la protección de las personas, es mantener vigentes las medidas preventivas, como no salir de casa más que para asuntos imprescindibles, usar el cubrebocas y el gel antibacterial y evitar el contacto con otras personas.

No han sido fáciles estos más de cuatro meses, pero sin adoptar medidas preventivas la contingencia se extenderá más allá de lo que todos esperamos y necesitamos, así que no debemos escuchar el falso canto de inexistentes sirenas y así evitar ser parte de las negativas estadísticas por coronavirus.







Maullidos Urbanos

Mala promoción turística

Gato de Barrio

[email protected]

Para nadie es un secreto que las actividades turísticas son de las principales generadoras de ingresos, en particular de divisas, también de que han sido de las más afectadas por el paro económico provocado por el coronavirus, por lo cual quienes participan en ellas buscan su reactivación lo más pronto posible para superar las cuantiosas pérdidas registradas.

Para ello los involucrados en estas actividades acuden a todo tipo de recursos y medios a fin de difundir los atractivos existentes en el país y atraer el mayor número de visitantes, entre ellos las redes sociales. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador había expuesto su intención de cancelar los fines de semana largo, pero ya quedó atrás esa idea al divulgarse el nuevo calendario escolar donde se incluyen tres de ellos y seis puentes cortos.

Sin embargo, aunque los propósitos son positivos no siempre se logran concretar de la mejor manera posible, como recientemente sucedió con dos campañas presuntamente de promoción difundidas por redes sociales, donde en lugar de generar resultados positivos se generaron rechazos y críticas por lo mal diseñado que estuvieron.

Primero, bajo el hashtag ’Mom I’m in Acapulco’ (’Mamá, estoy en Acapulco’) se difundió un video que debería cautivar a los millennials y centennials para invitarlos a visitar el puerto de Guerrero a fin de escribir sus propias historias, pero fue duramente criticado por no mostrar paisajes, habitantes y sus principales atracciones, en su lugar aparecen jóvenes bebiendo, jugado golf, en fiestas, nadando y paseando en yates y automóviles, por lo que la presunta imagen innovadora, fresca y disruptiva no fue percibida positivamente por los internautas.

Como la Secretaría de Turismo colaboró inicialmente al apoyar la difusión del video, ante los negativos comentarios, oficialmente decidió deslindarse del video.

Después, en el portal de Visit México, página que busca promocionar al país, puso en inglés el nombre de estados y ciudades. Por ejemplo, el estado de Guerrero apareció como Warrior; Torreón fue traducido como Turrent; Puerto Escondido pasó a ser Hidden Port; Tulum, Jumpsuit; a Hidalgo le pusieron Noble y Ciudad Madero, Tamaulipas, se acortó a Log.

Por todo ello la Secretaría de Turismo se disculpó con los usuarios, además de acusar que estas fallas buscan dañar su imagen institucional tanto del portal como de la dependencia.

Es necesario que las autoridades en general, las de Turismo en particular, analicen y valoren debidamente las campañas que impulsen para resultados positivos, en lugar de críticas que generan resultados totalmente contrarios y perjudiquen más a ese sector productivo.