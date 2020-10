Imposible que el general Salvador Cienfuegos, que manejó la seguridad nacional, haya ignorado que desde 14 de agosto de 2020 había en Estados Unidos orden de aprehensión en su contra y que la misma embajada de México en Washington dos semanas de la ejecución haya sido alertada. Es decir, ignoraba todo, como lo demostró su fallido viaje familiar a Disneylandia, propio para niños.



Porque nadie ignora que militares de alto y mediano rango al pasar al retiro siguen contando con asistentes proporcionados por la Sedena, y es imposible también que estuviera desligado por completo de los cuadros directivos de la Defensa, cuando se sabe que la infraestructura que dejó sigue funcionando. La inteligencia militar no funcionó.



En la estrategia de la guerra –y eso lo sabe cualquier soldado raso- el triunfo se basa en el espionaje y en el contraespionaje, en el conocer los movimientos del enemigo y adelantarse. ¿Cómo un hombre que manejó la seguridad nacional de una nación de 120 millones de habitantes y con tantos y ricos recursos naturales no sabía que era perseguido?



Y si así fue, o el general Cienfuegos es ingenuo o no sabe nada de artes castrenses. Hasta los civiles más alejados de la las maniobras sabe que son investigados y perseguidos. El mismo Ovidio Guzmán ha construido para sí una estrategia de defensa muy superior a la del Ejército, prueba de ello es que está libre y el militar de más alto rango en la cárcel. Falló la inteligencia militar, en manos de quienes estamos?.



TURBULENCIAS

De 43 apoyos sólo llegan 3: AMLO



En San Pedro Tapanatepec, en los límites con Chiapas, tierra productora de mangos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención a los encargados del programa de mantenimiento de escuelas pues de los recursos que se envían para 44 escuelas, extrañamente sólo llegan tres. ¿Dónde quedaron los 39 restantes? Seguramente pronto se descubrirán otros malos manejos; y anunció que volverá otra vez a la región para supervisar las obras en marcha. Esta ha sido la gira 17 en dos años de administración del tabasqueño, contraria a la del mexiquense Enrique Peña Nieto que en los seis años de su fallido gobierno sólo acudió tres veces en seis años, una de las cuales fue helicóptero fue atacado con molotov, en tanto que AMLO va a la entidad, como todo el país, a ras de la tierra… Y continuando con los hurtos, las autoridades de Salud reconocen que es imposible acabar con el robo hormiga de medicamentos, los mismos que se venden en instituciones privadas, y por ello alertaron a la sociedad a evitar la compra de Vaxigrip que es una vacuna gratuita en contra de la influenza y de Fluzone, que está en estudio y que no ha sido liberada. Es decir, todavía no está disponible en el mercado. De continuar con estos ’pequeños robos’, se considera que los cuatro años restantes del gobierno de la 4-T serán insuficientes para acabar con la corrupción… En Oaxaca el tesorero de los Servicios de Salud, Martín Mathus, denunció que era obligado a justificar acciones ilegales que financiar proyectos políticos que no comparte, por lo cual tiró el arpa para atender su despacho. En Oaxaca también sigue sin ser aclarado el aparente o real robo de ventiladores en el Hospital Civil de la ciudad… Con todo éxito se realizó a nivel nacional la XXVIII Entrega de Reconocimientos a periodistas del país por parte del Club Primera Plana que lidera José Luis Uribe seguido de un grupo de experimentados periodistas que le acompañan. El CPP se consolida como una eficaz organización gremial en el país.



