Falsa supuesta desatención en hospital 90 camas en Chimalhuacán

Después de que se diera a conocer en redes sociales fotografías de pacientes que supuestamente se encontraban recostados en en suelo, sin atención médica, acudimos al Hospital "90 Camas" en Chimalhuacan, Estado de México, para constatar la situación.



Nos entrevistamos con el director del Nosocomio, Dr. Carlos Rivera Valverde, quien señaló que algunas fotografías no corresponden al hospital y que desafortunadamente muchas veces se mal informa a la comunidad.



"La foto en donde está una persona recostada en el piso no corresponde, porque definitivamente nosotros tenemos camas disponibles para brindar la atención, hay algunas otras fotos que sí corresponden a nuestro hospital, sin embargo no hay como tal una situación qué se considere vulnere los derechos de los pacientes".



Autoridades del Instituto de Salud del Estado de México, nos permitieron el acceso al interior del Hospital para constatar el estado que guardan las instalaciones y la atención a los pacientes.



Durante el recorrido pudimos comprobar la higiene y limpieza del Hospital, así como las medidas de seguridad del personal médico y pacientes.



Respecto al supuesto despido de personal médico, el Dr. Rivero aclaró que se tuvo que prescindir del servicio de más de un centenar de personal médico.



" En el mes de mayo tuvimos el retiro de algún personal médico derivado del decreto presidencial donde se decía que se tenían que retirar todos los trabajadores con enfermedades crónico degenerativas, con padecimientos inmunológicos y además, mujeres embarazadas o mujeres en lactancia; derivado de eso, tuvimos que retirar alrededor de 200 trabajadores de nuestro hospital, tenemos aproximadamente 650, nos quedamos tan sólo con 450".



Acerca de la presunta desviación de insumos entregados al Hospital, el Dr. Rivera Valverde aclaró que es falso y que se cuenta con los insumos necesarios.



"Es totalmente falso y quiero comentarles que tenemos todos los insumos necesarios para poder trabajar en todas las áreas Covid... No hay un desabasto, no hay una situación en dónde nosotros estemos poniendo en riesgo, en este caso, la salud de los trabajadores".



El Dr. Rivera puntualizó que en muchas ocasiones la mala información les ocasiona problemas, por lo que agradeció el trabajo informativo y reconoció a su personal médico por su trabajo profesional y comprometido con la sociedad.



"No todo lo que se ve en redes sociales es real, en este caso, si es muy importante que puedan hacer una evaluación en este caso, qué bueno que ustedes están aquí y que nos permiten, como que dar ese derecho de réplica, porque efectivamente a veces en redes sociales dan por hecho alguna situación y en automático uno es la peor persona... Quisiera aprovechar las cámaras para agradecer el buen trabajo qué han hecho los médicos, las enfermeras, los camilleros, los trabajadores sociales".



En un momento, al avanzar sobre los pasillos, tuvimos oportunidad de observar a un paciente que se encontraba sentado en una silla, canalizado con suero, le preguntamos al doctor la razón de que no estuviera en una cama y nos respondió que estaba en espera de un especialista.



"Relativamente ingresan estables, están esperando una interconsulta de los médicos de piso para determinar si pasa a piso o se va a casa".



Por su parte el paciente de nombre Rafael, se mostró satisfecho con la atención recibida.



"¿Hasta ahorita cómo ha sido la atención? Bien, todo bien gracias.¿Cómo te sientes, te sientes seguro? Sí... ¿ Cuánto tiempo llevas aquí? Día y medio, ¿No te han trasladado a una cama? No ¿Qué te dicen? Que están esperando a un cirujano, ¿Pero tu atención como la consideras? Buena".



Actualmente, el Hospital "90 camas", atiende un promedio de 16 pacientes positivos por Covid 19 al mes y mantienen una capacidad de 55 camas disponibles y el resto están asignadas a pacientes en general.



Cabe señalar que el Instituto de Salud estatal, en coordinación con autoridades médicas del Hospital y el municipio de Chimalhuacán están realizando diaria y gratuitamente, un promedio de 100 pruebas PCR para detección del virus SARS- Cov-2.