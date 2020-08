Falsean lista de legisladores sobornados; no aparece Barbosa

El nombre del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, actual gobernador de Puebla, no aparece en la lista de legisladores que recibieron sobornos a cambio de aprobar la Reforma Energética que dio el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a la Fiscalía General de la República.



En la declaración -a la que obtuvo acceso ContraRéplica Puebla-, el exfuncionario federal sí menciona a Barbosa Huerta al referir una supuesta reunión entre ambos en agosto de 2014 en las oficinas de la Dirección general de Pemex, a petición del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, quien le pidió ’atender’ la solicitud del exsenador de cambiar a su hermano de trabajador de Pemex, de una terminal en Guerrero a las oficinas centrales de la petrolera en Ciudad de México.



’A cambio de esto, el senador Barbosa no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética’.



En el documento, Lozoya relata que en marzo de 2015 se encuentra de nueva cuenta a Barbosa Huerta en una visita de Estado en Inglaterra, donde dice haber podido platicar con él ’un momento’. ’Me agradeció el cambio de su hermano’.



En la lista de sobornos, donde incluye montos y lugar de entrega se encuentran los ex senadores Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, José Luis Lavalle Mauri, Salvador Vega Casillas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el exdiputado federal Ricardo Anaya Cortés, a quienes el exdirector de Pemex dice haber entregado recursos que ascendieron a los 80 millones de pesos provenientes de Odebretch y después 10 millones de dólares adicionales para la aprobación final de las reformas, montos exigidos por los legisladores del PAN.



Las citas donde les daba el dinero en efectivo ocurrían conforme Videgaray Caso indicara, entre los años 2013 y 2014, de las que dice contar con videos en las que se observa la entrega de dinero, con ’múltiples fajos de billetes de diversas denominaciones, empacados en bolsas transparentes de tipo bancario’.Guadalupe Juárez | CONTRALÍNEA