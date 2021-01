Falsedades en las mañaneras

Aunque durante los procesos electorales realizados en 2019 y 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó, aunque no con total agrado, la suspensión de la difusión de sus conferencias mañaneras en los estados donde hubo comicios, para la jornada del seis de junio, cuando el INE anunció que la aplicación de esa restricción, invoca que se le quiera censurar.

Según el político tabasqueño mediante esas conferencias cotidianas informa lo que el pueblo necesita conocer y rechazó que haga proselitismo, pero en cambio se ha dedicado a criticar y descalificar a su oposición política, lo que para el INE resulta suficiente para demandar limitar la difusión directa y completa de esas mañaneras en los diferentes medios informativos.

Más allá esas conferencias, López Obrador las ha utilizado para no digamos mentir, pero si alterar o dar versiones falsas de lo ocurrido a nivel nacional o, en dado caso, desvirtuar cifras o hechos negativos para su gobierno al simplemente argumentar: ’tengo otros datos’.

El doctor Luis Estrada, director del Taller de Comunicación Política Spin, en sus análisis ha determinado que, por ejemplo, en el caso de la pandemia de covid-19 el presidente ha dicho 39 veces que ya vamos de salida o vamos saliendo de la pandemia; en 29 ocasiones que ya se aplanó la curva y en 17 que ya se domó, sin que todo ello ya haya sucedido.

El especialista ha detallado que con 79 afirmaciones falsas por conferencia, más de 41 mil 500 solo de lunes a viernes, el mandatario utiliza hasta tres horas para lo que supone es un ejercicio de transparencia pero, afirma, ’nosotros lo vemos como un ejercicio de propaganda’.

En otro ejemplo, López Obrador ha insistido en que la economía va mejorando, pero las mismas cifras oficiales no coinciden con esa perspectiva. Así, el lunes 25 de mayo aseguró que con su programas y acciones en materia laboral, a finales del 2020 se crearían dos millones de empleos, pero la realidad es que según cifras difundidas por el Seguro Social en todo el año se perdieron 647 mil 710 puestos.

Tan solo en diciembre desaparecieron 277 mil 280 empleos, lo que culpó a la práctica del outsourcing, es decir de a los carácter temporal, pero el mismo IMSS precisó que 86% corresponden a plazas permanentes y 14% a eventuales. En resumen, otra falsedad.

Entonces las mañaneras son utilizadas para difundir situaciones irreales donde se busca ajustarlas a su realidad. Con ello se incumplen dos de los tres principios establecidos por López Obrador: no mentir y no engañar, pero de ninguna manera aceptará que ha caído en esa falta porque él tiene sus propios datos de un país que no existe en la realidad.