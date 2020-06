Falsificó Samuel García título de posgrado que además "cursó" en escuela "patito"

Después de que presumiera el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, en redes sociales su doctorado en Derecho Fiscal, el medio El Norte dio a conocer la inconsistencia de firmas en el título, por lo que el Senador admitió que no fue firmado por el rector.



El reconocimiento fue presumido por el senador de Movimiento Ciudadano, fue expedido por ITAC Universidad, contando con la firma de José Luis Cubillas de León quien figuró como rector de la institución.



En un tercer documento denominado como "Acta de grado de Doctor" el cual fue expedido el 9 de septiembre del 2009, la firma registrada en el acta de mención honorífica perteneció a Roberto Elías Hernández, quien se presentó como vice-rector de la institución.



En redes sociales fueron difundidas las fotos de los títulos, dando a conocer las diferentes firmas.







🙈Abajo; la escuela donde Samuel García "estudió" su "doctorado"🙊, ofrece varias "carreras" y "maestrías", TODO en 3 pisos arriba de una ... ¿TAQUERÍA?😨😨😨.

⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵ pic.twitter.com/JSB5blw1Fe — Marco Antonio Bonilla B. (@MarcoBo14299061) June 18, 2020

En compras mayores a 5 tacos se regala el doctorado jajajaja — i'm your witch (@momyofthedragon) June 18, 2020

Sin embargo, Samuel García envió una respuesta al medio El Norte, explicando que al subir los documentos a su instagram no se percató de que no coincidían las firmas."Sin haberme percatado, resulta que un documento, que no es el título ni el cardex, pero sí un reconocimiento que me da la universidad, no coincide la firma del director de la institución José Cubillas, siendo la firma de Elías Hernández ocupando otro nombre; no sé por qué razón suscedió esto", responde García.Finalmente mencionó que posiblemente se deba a que desde hace más de un año el rector no se ha presentado debido a que padece una enfermedad por lo dice que posiblemente le haya cedido el poder a Hernández para firmar documentos a su nombre, argumenta Samuel García. EL GATO POLÍTICO