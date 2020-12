Falso Bombero de CDMX engaña a comerciantes con documentos apócrifos

CHIMALHUACAN, MÉX.-Utiliza papelería apócrifa con logotipos del Partido Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo

El Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Bomberos local, alertan a la población en general, comerciantes establecidos y ambulantes, para que no se dejen engañar por un presunto defraudador, quien se presenta como Bombero de la Ciudad de México para pedir cuotas que van de los 100 hasta los 500 pesos a cambio de inscripciones a programas sociales federales o premios en especie.



Hasta el momento se han reportado varios defraudados en el municipio vecino de Nezahualcóyotl y tres reportes en Chimalhuacán, las personas engañadas acuden para recibir los beneficios a la Estación de Bomberos de la localidad o al Palacio municipal, lugares en donde son informados que fueron víctimas de un robo y se les invita a hacer su denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).



Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán se mantiene al pendiente para dar con el paradero del presunto defraudador, hasta el momento no se cuenta con alguna foto o video del falso bombero; sin embargo, se presenta con el nombre de Miguel Ángel Hernández García, lo describen como un masculino de tez morena, delgado, con discapacidad visual en uno de los ojos, porta un uniforme de la CDMX, ronda los perímetros de las avenidas Del Peñón y Manuel Alas.



Su modus operandi es la de abordar comerciantes establecidos o ambulantes, envolverlos en una plática en donde gana su confianza, lleva identificaciones y documentos apócrifos con logos de los partidos políticos MORENA, Encuentro Social y Del Trabajo, así como de Bomberos y Gobierno de la CDMX, a cambio de donaciones de hasta 500 pesos les ofrece beneficios de programas sociales del gobierno federal y regalos en especie.



La Policía Municipal exhorta a la población para que no se dejen engañar, si fueron víctima del presunto estafador o tienen informes de su ubicación, pueden denunciarlo al número de emergencia local 5853-6128, la App Seguridad Chimalhuacán con botón de auxilio y denuncias anónimas, o directamente en las instalaciones de la FGJEM.