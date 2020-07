Falso que Cruz Azul pierda finales para cobrar seguros

+’No es más que una manipulación mediática sin sustento’, enfatiza Jorge Hernández



+Califica de ’especulación’ lo que sucede en torno a la empresa y el club, como la investigación de lavado de dinero y delincuencia organizada



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La directiva de Cruz Azul trató de atemperar las delicadas acusaciones contra el club, que desde 1997 no gana un título de liga, y hace décadas lo colocan en la picota, además de que su presidente, Guillermo Álvarez, es investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero. De entrada, argumentó que es absolutamente falsa la aseveración de que el equipo cementero ganaba mucho más dinero si perdía una final de la Liga Mx, que si se alzaba con el cetro.



’Está fuera de toda proporción, de la realidad. No es más que una manipulación mediática sin sustento’, enfatizó Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, empresa dueña del plantel celeste.



Y sostuvo, retador:



’No sólo no es posible, sino impensable que haya ese tipo de acciones, que exista ese tipo de seguros. Se lo digo categóricamente.’



En días pasados Antonio García Rojas, propietario del Club Ensenada, de la naciente Liga de Balompié Mexicano –que preside el exfutbolista Carlos Salcedo–, comentó que a través de una maniobra con una reaseguradora establecida en Islas Caimán, la directiva cementera ganaba 40 millones de dólares si perdían una final, mientras que si se coronaban apenas recibiría 2.3 millones de dólares.



Exclamó Hernández:



’¡Qué nos digan con qué aseguradora! No es información comprobada. Dentro de la misma ley de seguros es imposible. ¿Cómo puedo llegar ante una reaseguradora y decir: ‘Me quiero asegurar porque voy a perder…?’ ¡Es inverosímil! No puede ser, por mero sentido común’.



Siguió:



’Punto número uno: eso es ilegal. Y dos: el que acusa está obligado a demostrar’



El vocero admitió que todo partiría de información publicada en el portal del semanario Eje Central y retomada por diversos medios de información en octubre de 2019.



Hernández también reconoció que los hermanos Álvarez Cuevas, Guillermo y Alfredo, así como el cuñado de ambos, Víctor Garcés, registraron una reaseguradora, aunque rechazó que haya sido creada en Islas Caimán, pero sí en otro país que no recordó (’el dato específico no lo tengo’, justificó).



’La reaseguradora –que se hizo institucionalmente– permite disminuir la carga económica en tus seguros. Es una estrategia financiera legal y esto ocurrió entre 2006 y 2013. Lo que es absolutamente falso es que se haya utilizado para acciones como esa que mencionan. Es una figura legítima y nada tiene que ver con el futbol.’



Dijo que la reaseguradora (denominada Blue Eagle Re) no existe actualmente y la documentación inherente no la tiene a la mano, está en archivos; sin embargo, cuando se estableció, se hizo ’dentro de las especificaciones legales, e insisto, era institucional, no de algún directivo. Se fundó porque no era tan común la figura del reaseguro, no obstante, la inmensa mayoría de las industrias contaba con una.



’En 2013 (año de su extinción) se determina por parte de las autoridades que jamás existió ningún tipo de dolo ni delito en el manejo de seguros. Nunca se hizo para ganar si el equipo perdía, y mucho menos como una estrategia ejecutiva para desvío de fondos. Eso jamás existió.’



Subrayó que Guillermo Billy Álvarez, presidente de La Máquina y desde hace unos años en el centro de diversos litigios familiares y de opositores a su gestión en la Cooperativa, ’sólo ha recibido de la gente del futbol expresiones de apoyo y respeto’.



Puntualizó:



’Ningún directivo de equipo ha contravenido el buen desempeño de Cruz Azul, y saben que la resolución de las querellas en tribunales corresponde a las autoridades.’



Respecto a la denuncia ante el Ministerio Público de Alfredo contra su hermano Guillermo, el cual derivó en el acta FED/SEIDO/UE10RPIFAM-CDMX/0000311/2020, Hernández puntualizó que la difusión de una declaración oficial en proceso es un delito, además destacó que no se citan los folios ni los nombres, entonces ’¿cómo se puede hacer una aseveración, cómo sabemos que se trata de la misma acta?… Lo que puedo decir es que lo que se ha publicado es especulación.’



El vocero recordó la reciente investigación del despacho Nixon, uno de los de mayor prestigio en Estados Unidos, que desmintió la existencia de siete bienes inmuebles distribuidos en Miami, Oklahoma y Nevada, quedó claro que ’no son propiedad del director general (Guillermo Álvarez).



’Se demostró que el supuesto desvío de mil 300 millones de pesos no son sino manejos de inversión para la consolidación, actualización y modernización de las plantas en Hidalgo, en Lagunas y la de Puebla. Está perfectamente bien presentada y sustentada esa carpeta. Asimismo, el tema de 15 empresas factureras son también dichos’, atajó.



’Ninguno de los que acusan de lavado de dinero a los hermanos Álvarez y a Víctor Garcés, sostuvo, ha demostrado nada. Nosotros presentamos elementos: una auditoría, una investigación. Incluso, si usted viera los documentos en que sustentan sus demandas también observará que no hay ninguna prueba.’



Apoyo en asambleas



Hernández precisó que hablar de la parte opositora dentro de la Cooperativa se reduce a tres personas, porque ’en su inmensa mayoría y a través de la asamblea general –órgano rector y principal de la organización– se ha ratificado total apoyo a la actual administración.



’Quien extrae toda la información y la manipula es el exdirector financiero (Juan Manuel) Briseño, suspendido por haber sido detenido en 2017 en Oaxaca por temas personales. Otro opositor, Víctor Manuel Velázquez, ex director comercial, está sujeto a investigación y proceso por un fraude por 400 millones de pesos en contra de Azul Cerámica, empresa del grupo.’



Mientras, sostuvo, que José Antonio Marín, ’está suspendido porque debía llevar a cabo la investigación por el supuesto delito de fraude contra Azul Cerámica de parte de Velázquez, y no solamente no la lleva a cabo, sino lo sube como compañero de fórmula para una asamblea en 2018, que fue manejada para ponerlo como presidente en el consejo de vigilancia y darle un fuero.



’También están suspendidos porque en 2019 hacen una toma ilegal a través de un fraude procesal, se apropian por más de 24 horas de la organización y hacen un desvío de caja de 97 millones de pesos, de los cuales 47 millones van al pago de sus abogados. Y de todo eso hemos presentado pruebas’, indicó.



–Lo increíble entonces es que después de tantas denuncias infundadas, como usted afirma, la demanda que ellos interpusieron haya llegado tan lejos – se le comenta.



–Eso después de presentarla tres veces en diferentes juzgados y de que no había tenido entrada. Y después de darle una manipulación jurídica para presentarla como lavado de dinero, e involucran a tres personas porque son las que se necesitan para que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) retome la denuncia y la investigue –responde Hernández.



Ponderó que la cementera es la organización social más grande de México que genera 7 mil empleos directos, cuyo personal estuvo en riesgo porque ’hubo una señalización hacia las cuentas, pero con el apoyo de las autoridades y luego de esclarecer todos los temas fueron desbloqueadas.



’Y ya sólo estamos en el tema de las cuentas personales que se están atendiendo. A finales de este mes Guillermo Álvarez, quien se mantiene trabajando en los asuntos de la empresa, tiene audiencia para presentar todas sus pruebas. Vamos a permitir que la autoridad haga su trabajo, somos respetuosos y tenemos plena confianza en las autoridades’, concluyó.



(Con información del diario La Jornada. Foto agencia Jam Media)