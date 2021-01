Falso, que impidiera detención de Félix, responde Astudillo a ex fiscal

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 6 de enero de 2021.- El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que es falsa la imputación hecha por el ex fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez en el sentido de que impidió la detención de Félix Salgado Macedonio por el delito de violación.



El lunes, Xavier Olea afirmó que la denuncia de violación contra el candidato de Morena a la gubernatura no derivó en acción penal por orden de ’quien maneja las cuestiones políticas del estado’.



Al respecto, en una nota publicada por el diario Reforma, Astudillo señaló que le parece muy grave que el ex fiscal reaparezca tres años después y que él mismo reconozca que no cumplió con la Constitución del país, del estado, y con el Código Penal.



El mandatario apuntó a que lo primero que sucedió es que Xavier Olea faltó a su juramento de cumplir con la Constitución, al no realizar una función que la correspondía como fiscal y no al gobernador.



Astudillo admitió haber conocido el caso de Félix Salgado, pero aseguró que no tuvo ninguna injerencia ni dio ninguna instrucción al respecto. Señaló que el expediente está en la Fiscalía y la dependencia debe responder al respecto.



Dijo que Xavier Olea está obligado a demostrar que él no lo instruyó a dejar el caso. Consideró que su motivación es que es más hábil para el escándalo que para el derecho, y está metido en un escándalo y alguien lo está contratando.



Indicó que Xavier Olea tuvo una triste historia como fiscal, ya que se tenían los indicadores delictivos muy altos, y no se resolvía casi nada en la Fiscalía, ya que él se dedicaba a llevar sus acciones relacionadas con su despacho y frecuentemente se perdía por los vicios que tiene.

Fuente: Quadratín